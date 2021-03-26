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Hibrit nedir? Hibrit eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı

26.03.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı Hibrit eğitim modeli açıklamasının ardından öğrenciler arama motorları üzerinden Hibrit ne demek? sorusuna yanıt aranıyor. Yüz yüze eğitim desteklemek amacı ile geçilecek olan Hibrit eğitim modeli hakkında öğrenciler ve veliler araştırmalar yapıyor. İşte, detaylar…

Hibrit nedir? Hibrit eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden Hibrit eğitim modeli hakkında açıklamaya yer verdi. Bakan Selçuk’un “ Hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır” paylaşımının ardından öğrenciler ve veliler Hibrit nedir? Hibrit model eğitim nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar…

HİBRİT MODEL NEDİR?

Karma öğrenme olarak da tanımlanan bir eğitim modeli olan Hibrit öğrenme geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi/online eğitim materyalleriyle desteklenmesi anlamına gelmektedir.

BAKAN SELÇUK'TAN HİBRİT EĞİTİM MODELİ PAYLAŞIMI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." açıklamasında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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