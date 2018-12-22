HABER

Hibrit ve elektrikli araçta Antalya zirvede

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2018 11:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla yakıt türü hibrit olan trafiğe tescilli araç sayısı 3 bin 464, yakıt türü sadece elektrik olan araç sayısı ise 23 bin 822'dir" - "Yakıt türü hibrit ve elektrik olan araçların tescil edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında Antalya 3 bin 533 araçla ilk sırayı alıyor" - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Gerek akaryakıt kullanımında azalma gerek çevre dostu olması nedeniyle bu araçların teşviki ve kullanımının artırılması adına bu araçlara destek sağlanması ve kent içi trafiğine önemli katkısı olacak bu araçların desteklenmesi yararlı olacaktır"

SEVAL OCAK ADIYAMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Eylül 2018 itibarıyla yakıt türü hibrit (benzin ve elektrikle çalışan) olan trafiğe tescilli araç sayısının 3 bin 464, yakıt türü sadece elektrik olan araç sayısının ise 23 bin 822 olduğunu belirterek, "Yakıt türü hibrit ve elektrik olan araçların tescil edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında Antalya 3 bin 533 araçla ilk sırayı alıyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafiğe tescilli hibrit ve elektrikli araçlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkiye'de 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla trafiğe tescilli hibrit araç sayısının 3 bin 464, elektrikli araç sayısının ise 23 bin 822 olduğunu belirten Soylu, aynı tarihte yakıt türü hibrit ve sadece elektrik olan araçların tescil edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında ilk sırada 3 bin 533 araçla Antalya'nın yer aldığını bildirdi. Soylu, bu ili sırasıyla 3 bin 377 araçla İstanbul, 3 bin 266 araçla Adana, bin 567 araçla Manisa ve bin 544 araçla İzmir'in izlediğini kaydetti.

Soylu, "2015 yılında 2 bin 398, 2016'da 3 bin 669, 2017'de 8 bin 609 adet hibrit ve sadece elektrik olan araç yeni olarak tescil edilmiştir." açıklamasında bulundu.

- "Tasarruf oranı yüzde 70'e ulaşıyor"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, hibrit motorlu araçların şehir içi kullanımda önemli yakıt tasarrufu sağladığına işaret ederek, bu oranın mevcut kullanımdaki araçlara göre yüzde 70’lere kadar ulaşabildiğine dikkati çekti.

Büyük kentlerin trafik yoğunluğu dikkate alındığında boşa giden milyonlarca dolarlık akaryakıt kaybının, bu araçlarla önemli ölçüde düşürülebileceğinin altını çizen Gürer, şöyle devam etti:

"Ayrıca insan sağlığı açısından egzoz gazı ile oluşan risk düşürülmektedir. Gerek akaryakıt kullanımında azalma, gerek çevre dostu olması nedeniyle bu araçların teşviki ve kullanımının artırılması adına bu araçlara destek sağlanması ve kent içi trafiğine önemli katkısı olacak bu araçların desteklenmesi yararlı olacaktır."

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
30 yıllık Meclis muhabiri: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…30 yıllık Meclis muhabiri: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…
Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer elektrik olan araçlar Hybrid Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Ödül töreninde duygusal anlar! Görür görmez öptü

Ödül töreninde duygusal anlar! Görür görmez öptü

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.