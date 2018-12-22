Hibrit ve elektrikli araçta Antalya zirvede

SEVAL OCAK ADIYAMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Eylül 2018 itibarıyla yakıt türü hibrit (benzin ve elektrikle çalışan) olan trafiğe tescilli araç sayısının 3 bin 464, yakıt türü sadece elektrik olan araç sayısının ise 23 bin 822 olduğunu belirterek, "Yakıt türü hibrit ve elektrik olan araçların tescil edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında Antalya 3 bin 533 araçla ilk sırayı alıyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafiğe tescilli hibrit ve elektrikli araçlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkiye'de 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla trafiğe tescilli hibrit araç sayısının 3 bin 464, elektrikli araç sayısının ise 23 bin 822 olduğunu belirten Soylu, aynı tarihte yakıt türü hibrit ve sadece elektrik olan araçların tescil edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında ilk sırada 3 bin 533 araçla Antalya'nın yer aldığını bildirdi. Soylu, bu ili sırasıyla 3 bin 377 araçla İstanbul, 3 bin 266 araçla Adana, bin 567 araçla Manisa ve bin 544 araçla İzmir'in izlediğini kaydetti.