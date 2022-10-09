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Hiç aklınıza gelmez ama yanlış nefes almak cinsel hayatı bitiriyor!

09.10.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik her ne kadar konuşulmasa hayatın önemli bir parçası olarak görülüyor. Yaşanan cinsel sorunlar psikolojiyi etkileyerek sosyal ilişkilerin bozulmasına da neden olabiliyor. Cinsel sorunlara neden olan birçok etken bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre yanlış nefes almak cinsel hayatı oldukça etkiliyor.

Hiç aklınıza gelmez ama yanlış nefes almak cinsel hayatı bitiriyor!

Çok çeşitli cinsel problemler bulunuyor. Erektil disfonksiyon (ED) en sık görülen cinsel sorunlardan. Bu sorunu yaşayan erkekler ED'in neden kaynaklandığını bulmaya çalışıyor. Erektil disfonksiyona neden olan birçok etken bulunuyor. Pek bilinmese de yanlış nefes almak da bu etkenler arasında yer alıyor. Mayo Clinic , kaygı, stres, zihinsel sağlık, tansiyon ve hatta nefes alma şeklinizin bile cinsel yaşamınızı etkileyebileceğini söylüyor. Sertleşmek için hap kullanmak yerine doğru şekilde nefes almayı deneyebilirsiniz.

AĞIZDAN NEFES ALANLAR CİNSEL PROBLEMLER YAŞIYOR

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Uzmanlar, ağzınızdan nefes almanın ED'nizin arkasındaki suçlu olabileceğini söylüyor. Ağız Sağlığı ve Diş Bilimi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, ağızdan nefes alma ile cinsel işlev bozukluğu arasındaki ilişkiyi inceledi; Araştırmacılar , ağızdan nefes alan hastaların yüzde 68'inin ED, erken boşalma ve düşük libido gibi cinsel zorluklar yaşadığını gözlemledi . Ayrıca, bu bulgular 20 ila 56 yaş arasındaki tüm katılımcılar arasında paylaşıldı ve bu da ağızdan nefes alma ile ED arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bastion Health tıp direktörü Justin Houman , "Ağızdan nefes alma gibi belirli nefes alma türleri uyku bozuklukları riskini artırır" diyor . "Uyku uzun süre kesintiye uğradığında, bu testosteron seviyelerini düşürebilir ve erektil disfonksiyon riskini artırabilir."

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ

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Ağızdan nefes alma sadece ED riskinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda Cleveland Clinic bunun sağlığınız için tehlikeli olabileceğini bildirmektedir . Ağzınızdan nefes aldığınızda, havadan daha fazlasını içinize çekersiniz: Vücudunuza bakteri, toksin ve diğer zararlı parçacıkları getirirsiniz. Bu, solunum yollarınızı daraltarak cinsel sorunlarınızı şiddetlendirebilir ve ED yaşama olasılığınızı artırır.

GÜN BOYUNCA BURNUNUZDAN NEFES ALMAYA ÇALIŞIN

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Ne yazık ki, ağızlarından nefes alanlar genellikle bunu bilinçaltında yaparlar. İyi haber şu ki, ağızdan nefes almayı önlemek için kullanabileceğiniz hileler var. Houman, "Gün boyunca burnunuzdan nefes alıp vermeye çalışın" diyor. "Ayrıca burnunuzun temiz ve tıkalı olmadığından emin olun. Son olarak, uyurken başınızı desteklemek için daha büyük bir yastık kullanın." Ek olarak, Rinoplasti ve Yüz Cerrahisini Yeniden Düşünmek'te yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma , cinsel işlevinizi artırmak için ağız bandı kullanmanın etkinliğini inceledi .

KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

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Burnunuzun cinsel sağlığınızda çok önemli bir rol oynadığını öğrenince şaşırabilirsiniz. Bunun nedeni, vücudunuzun , burnunuzdan nefes aldığınızda , kan damarlarınızı genişletmeye ve daraltmaya yardımcı olan bir gaz olan nitrik oksit (NO) üretmesidir . Kan damarlarınızı ve solunum yollarınızı genişleterek dolaşım sisteminize fayda sağlar, bu da kan basıncını iyileştirir , kalp sağlığını güçlendirir ve dolaşımı iyileştirir. Ayrıca burundan nefes almak sağlığınız için daha iyidir çünkü burun kılları bakterilerin ve diğer zararlı partiküllerin vücudunuza girmesini filtrelemeye yardımcı olur.

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