Hiç aklınıza gelmez! Düşürmek için mutlaka yapın

Yüksek tansiyon her yaşta görülebilmektedir. Sık sık yükselen tansiyon problemi yaşayanların bu durum hakkında uzmana başvurmaları gerekir. Yüksek tansiyon kalp krizine, beyin kanamasına ve böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. Dr Deborah Lee, yüksek tansiyonun nedenleri arasında obezite, yüksek tuzlu diyet, aşırı alkol, sigara, stres, bazı ilaçlar, hareketsiz yaşam tarzı, ileri yaş ve tip 2 diyabet, böbrek gibi kronik hastalıklar olduğunu belirtiyor. Yükselen kan basıncını düşürmek için ilginç yöntemler bulunuyor.

YÜKSEK TANSİYONA NE İYİ GELİR?

KÖPEK SEVMEK

Eczacı ve Tıbbi Danışman Abbas Kanani, çalışmaların evcil hayvanı olanların dinlenme sırasında kalp atış hızlarının ve kan basıncının daha düşük olduğunu kanıtlandığını söylüyor. SunHealth'e “Bu, büyük olasılıkla evcil hayvanların stres duygularını hafifletmesine bağlıdır” dedi. Missouri-Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bir köpeği sadece 15 dakika okşamak kan basıncınızı yüzde on oranında düşürebilir.

SEKS YAPIN

Dr Deborah, çalışmaların cinsel ilişki sıklığı arttıkça kan basıncının düşme eğiliminde olduğunu gösterdiğini söylüyor. "Düzenli seks kalp krizi riskini de azaltabilir. Bir Amerikan araştırmasında, cinsel ilişkiden sonraki gün kan basıncının yüzde 13 düştüğü bulundu. Bu, seks yaparken salınan serotonin ve endorfin salınımından kaynaklanıyor olabilir” diye ekliyor.

MEDİTASYON YAPIN

Dr Deborah, “Meditasyon bir rahatlama terapisidir” diyor. “Meditasyon sırasında kişi sakinleşir, zihnini geliştirir.” Avustralya'da yapılan bir araştırma, ofis koltuğunda sadece 15 dakika meditasyon yapan çalışanların kan basıncında önemli bir düşüş gösterdiğini buldu. Dr Deborah, "Meditasyon, kalp atış hızını yavaşlatmak ve kan basıncını düşürmekle ilişkili olarak sakin ve rahatlama duygularını indükleyen parasempatik sinir sistemini (PSNS) harekete geçirir" diyor. Derin bir nefes alın ve nefesinizi iki veya üç saniye tutun, ardından yavaşça nefes verin.

KLASİK MÜZİK DİNLEYİN

Dr Deborah, Amerikan Hipertansiyon Derneği tarafından 2008 yılında yapılan bir araştırma, hafif hipertansiyonu (yüksek tansiyon) olan yetişkinlerin bir ay boyunca her gün 30 dakika klasik, Kelt veya Hint müziği dinledikten sonra kan basıncında düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. "Bilim adamları bunun nedeninin sesi beyin sapında işlememiz olabileceğini öne sürdüler, bu aynı zamanda kalp atış hızımızı, nefes alma hızımızı ve kan basıncımızı kontrol eden beyin merkezidir."

YÜKSEK SESLE GÜLÜN

Maryland Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gülmek kan damarlarının yüzde 22 oranında genişlemesine neden oluyor. Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma da kahkaha müdahalelerine katılanların kan basıncının 5 mmHg düştüğü görüldü.

SARIMSAK YİYİN

Sarımsak veya sarımsak tozu tüketmek 'doğal antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikler sunduğundan' kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Abbas, “En faydalı yüksek tansiyon doğal ilaçlarından biri olan allisin gibi kükürt içeren bileşikler içeriyor” diyor.

ÇİKOLATA YİYİN

Surrey Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, 500 gr bitter çikolata ile aynı miktarda flavanol içeren kakao takviyeleri alan kişilerin sadece üç saat içinde daha düşük kan basıncına ve daha gergin kan damarlarına sahip olduğunu buldu.



