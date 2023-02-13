‘Hiç canınızı düşünmüyor musunuz?’ sorusuna madenciden duygu dolu cevap!

Depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan madenciler Türkiye’nin gururu oldu. Bölgeye ilk günden itibaren Türkiye'nin pek çok ilçesinden arama kurtarma ekipleri gönderildi. Bu ekipler arasında karanlıkta ve derinlerde kurtarma çalışmaları yapmak için eğitilen madenciler de vardı.

‘BİZİM CANIMIZ ŞU AN TÜRKİYE’

Kahramanmaraş'taki kurtarma çalışmalarına katılan bir madenciye NTV canlı yayınında muhabir, "Canınızı hiç düşünmüyor musunuz o tehlikeli anlarda?" diye sordu. Madenci ise, "Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız şu anda Türkiye. Bizim için sorun yok. Sonuna kadar" cevabını verdi. Bu anlara canlı yayında tanıklık eden izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.



