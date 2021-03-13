Hiç dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Hiç Blu TV nasıl izlenir?

Üniversite öğrencilerinin konu edildiği Hiç dizisinin oyuncu kadrosunda popüler isimler yer alıyor. Blu Tv üyelerinin izleyebildiği dizi 19 Şubat tarihinde yayınlanmaya başlandı. İşte, Hiç dizisi oyuncu kadrosu!

HİÇ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Blu Tv'de yayınlanan Hiç dizisinin oyuncu kadrosunda Tiktok fenomenlerine yer veriliyor. İşte, dizinin oyuncuları:

Doğanay Oğuz

Özgür BALAKAR

Semih Varol

Sera Varol

Yaren Güldiken

Onur Akbay

Taylan Meydan

Yusuf Şenli

Nazan Bayazıt

Banu Susur

HİÇ DİZİSİNİN KONUSU

Dizide bir grup gencin arkadaşlarına yardımcı olmak için başladıkları ticaretin çok daha büyük bir organizasyona dönüşmesi işlenmektedir. Hiç dizisinin ilk sezonu 8 bölümdür.

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