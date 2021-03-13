MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hiç dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Hiç Blu TV nasıl izlenir?

Hiç dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Hiç Blu TV nasıl izlenir?

13.03.2021 00:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hiç dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Hiç Blu TV nasıl izlenir?

Hiç dizisi oyuncu kadrosunda Tiktok fenomenleri yer alıyor. Blu Tv'de yayınlanan dizi üyeler tarafından takip ediliyor. Blu Tv kullanıcıları, pek çok dizi, film ve belgeseli izleyebiliyor. İşte, Hiç dizisi oyuncu kadrosu!

Üniversite öğrencilerinin konu edildiği Hiç dizisinin oyuncu kadrosunda popüler isimler yer alıyor. Blu Tv üyelerinin izleyebildiği dizi 19 Şubat tarihinde yayınlanmaya başlandı. İşte, Hiç dizisi oyuncu kadrosu!

HİÇ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Blu Tv'de yayınlanan Hiç dizisinin oyuncu kadrosunda Tiktok fenomenlerine yer veriliyor. İşte, dizinin oyuncuları:

  • Doğanay Oğuz
  • Özgür BALAKAR
  • Semih Varol
  • Sera Varol
  • Yaren Güldiken
  • Onur Akbay
  • Taylan Meydan
  • Yusuf Şenli
  • Nazan Bayazıt
  • Banu Susur

HİÇ DİZİSİNİN KONUSU

Dizide bir grup gencin arkadaşlarına yardımcı olmak için başladıkları ticaretin çok daha büyük bir organizasyona dönüşmesi işlenmektedir. Hiç dizisinin ilk sezonu 8 bölümdür.

BLU TV'DE DİZİ NASIL İZLENİR?

Bilgisayarınızdan Blu TV adresini girere, cep telefonu ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV ve Apple TV'nize BluTV uygulamasını yükleyerek, internet bağlantısı mevcut olan her yerden erişebilirsiniz

İnternet erişimi olan her yerde Blu Tv içerikleri cep telefonu, tablet, bilgisayar, Smart Tv üzerinden izlenebilmektedir. BluTv 2021 yılı aylık ücreti 24.99TL'dir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Kağıttan Hayatlar filmi konusuKağıttan Hayatlar filmi konusu
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Diğer Haberler

Çukur’un Yamaç’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Çukur’un Yamaç’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Birce Akalay çok değişti! Son fotoğrafı şaşkınlık yarattı

Şaşkınlık yarattı! Birce Akalay çok değişti

Çukur 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 28. bölüm fragmanı çıktı mı? Çukur yeni bölüme Efsun’la Yamaç’ın duygu dolu anları damga vuracak

Çukur'dan bomba gibi fragman!

Özge Özpirinçci isyan etti!

Gördüklerine dayanamadı! İsyan etti

Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Kağıttan Hayatlar filmi konusu

Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'ne başrol oldu

Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'ne başrol oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.