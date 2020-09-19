'Hiç estetiğim yok' diyen Songül Karlı'nın eski hali şaşırttı

Önceki gün 47 yaşına basan şarkıcı Songül Karlı ilginç açıklamalar yaptı. Karlı, “Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4’üncü operasyon kapıda” diye konuştu.
Songül Karlı estetik yaptırmadığını söylese de eski halini hatırlayan hayranları şarkıcıyı tanımakta zorlanıyor.
İşte Songül Karlı ve diğer ünlülerin estetik öncesi ve sonrası hali...
Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler
Songül Karlı
Songül Karlı
Sima Şerafettinova
Sima Şerafettinova
Yıldız Asyalı
Yıldız Asyalı
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Varlıer
Ayça Varlıer
Ursula Corbero (La Casa De Papel - Tokyo)
Pelin Sönmez (Akasya Durağı - Dilek)
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
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