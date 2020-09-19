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  4. 'Hiç estetiğim yok' diyen Songül Karlı'nın eski hali şaşırttı

'Hiç estetiğim yok' diyen Songül Karlı'nın eski hali şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Songül Karlı hiçbir yerinde estetik olmadığını iddia etti. Ancak eski fotoğrafını görenler şarkıcıyı tanımakta zorlanıyor. İşte Songül Karlı'nın eski hali...

Önceki gün 47 yaşına basan şarkıcı Songül Karlı ilginç açıklamalar yaptı. Karlı, “Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4’üncü operasyon kapıda” diye konuştu.

Songül Karlı estetik yaptırmadığını söylese de eski halini hatırlayan hayranları şarkıcıyı tanımakta zorlanıyor.

İşte Songül Karlı ve diğer ünlülerin estetik öncesi ve sonrası hali...

Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler

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