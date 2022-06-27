Hiç geçmeyen yorgunluğunuz varsa altında yatan neden…

B12 vitamini vücudun içerisinde bulunan hemen her hücrenin ihtiyacı olduğu bir B vitaminidir. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir. B12 birçok gıda da bulunsa da eksikliği sıklıkla görülmektedir. Yaşlandıkça yiyeceklerden B12'yi emme yeteneğimiz de azalır, bu nedenle yaşlılar arasında B12 vitamini eksikliği daha sık görülür. Araştırmalar en katı vejetaryen diyeti uygulayan ve süt ve yumurta dahil tüm hayvansal ürünlerden kaçınan veganlarda B12 vitamini eksikliği olasılığının %92 olduğunu buldu.
Herkes zaman zaman yorgun hisseder. Ancak çoğu insan için sağlıklı beslenmek, stresle mücadele etmek ve düzenli egzersiz yapmak enerjiyi artırmaya yardımcı olacaktır. Dinlendikten sonra bile sürekli yorgunluk ve halsizlik, altta yatan bir sağlık durumunun veya dengesizliğin işareti olabilir. B12'nin düşük olması veya eksikliği, kişinin ne kadar uyursa uyusun yorgun hissetmesine neden olur. Bunun nedeni, vücut hücrelerinin düzgün çalışması için B12'ye ihtiyaç duymasıdır.
Megaloblastik anemi, büyük, anormal ve olgunlaşmamış kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna ve DNA sentezinin bozulmasına yol açabilen bir durum olan B12 eksikliği hastaları arasında yaygındır. Sağlık sitesi şunları ekledi: "Bazı kansızlık türleri de yorgunluğa ve halsizliğe yol açar. Bu şekilde B12 ve anemi el ele gider. Doğru B12 takviyesi kansızlığı önleyebilir ve belirli anemi türleri B12 eksikliğine yol açabilir.”
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