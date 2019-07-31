HABER

Hiç gitmediği İstanbul’dan ceza geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Çorum’da, traktörüyle Sungurlu’nun hiç dışına çıkmadığını iddia eden traktör sahibi, kendisine İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığına dair ceza kesildiğini belirterek cezanın iptal edilmesini istedi.Çorum’un Sungurlu ilçesi Kavşut köyünde çiftçilikle uğraşan Ali Tombuloğlu, 1998 model olan ve kendisinin tarla sürme ve yük taşımada kullandığı 19 SU 427 plakalı traktörüne 27 Nisan 2018 ve 4 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul-Ankara otoyolu Gerede Gişesi’nden kaçak geçiş yaptığına dair para cezası yazılması üzerine şaşkına döndü.Traktörünün Sungurlu dışına hiç çıkmadığını iddia eden Tombuloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1.

Hiç gitmediği İstanbul’dan ceza geldi

Çorum’da, traktörüyle Sungurlu’nun hiç dışına çıkmadığını iddia eden traktör sahibi, kendisine İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığına dair ceza kesildiğini belirterek cezanın iptal edilmesini istedi.
Çorum’un Sungurlu ilçesi Kavşut köyünde çiftçilikle uğraşan Ali Tombuloğlu, 1998 model olan ve kendisinin tarla sürme ve yük taşımada kullandığı 19 SU 427 plakalı traktörüne 27 Nisan 2018 ve 4 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul-Ankara otoyolu Gerede Gişesi’nden kaçak geçiş yaptığına dair para cezası yazılması üzerine şaşkına döndü.
Traktörünün Sungurlu dışına hiç çıkmadığını iddia eden Tombuloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğü A.K.M. Başmühendisliği tarafından traktörüm İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı için adıma ve traktörümün plakasına 23,75 TL ve 230 TL olmak üzere toplam 253, 75 TL ceza kesildiğine dair makbuz gönderildi. Bu olay karşısında şaşırdık. Yetkililerin bu yanlışlığı düzeltip cezayı iptal etmesini istiyorum" dedi.

Hiç gitmediği İstanbul’dan ceza geldi

'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular 'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular
Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfettiYetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezasıFETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'Eyyam-ı bahur' başladı!

Uzmanlar uyardı! 'Eyyam-ı bahur' başladı!

Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...

Son dakika: Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın eşine geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Büyükanıt'a geçmiş olsun telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.