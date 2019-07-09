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Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, hiç gitmediği İstanbul’dan otomobiline trafik cezası geldiğini söyledi.

Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, hiç gitmediği İstanbul’dan otomobiline trafik cezası geldiğini söyledi. Çiftçi Nazım Aydoğan, “Hayatımda hiç arabayla İstanbul’a gitmiş adam değilim ve bu cezayı kabul etmiyorum” dedi.
Malkara’nın Tete Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Nazım Aydoğan’ın 59 KA 667 plakalı otomobiline, İstanbul Sultanbeyli’de kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 26 Aralık 2018 tarihinde 235 lira trafik cezası geldi.
Tebliğ edilen ceza kağıdını okuyunca şoke olan çiftçi Nazım Aydoğan, “Hayatımda hiç otomobilimle gitmediğim İstanbul’dan arabama kırmızı ışık ihlali yapıldığı gerekçesiyle 235 lira para cezası geldi. Ben bu cezayı kabul etmiyorum. Benim yaşım 72, arabamla Tekirdağ dışına çıkmam, kendimden başka şehir dışında arabamı da kullanan olmadı. Gerekirse köyden şahitler de var. Hayatımda hiç vesayetle İstanbul’a gitmiş adam değilim. Bu suçu kabul etmiyorum” dedi.
Aydoğan, haksız bulduğu cezanın bir an önce iptal edilmesini istiyor.

Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

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