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Hiç gitmediği İzmir’den trafik cezası yedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan bir kişi, hiç gitmediği İzmir’den trafik cezası kesildiğini söyledi. Cezaya itiraz eden vatandaş, 1994 model arabasını muayene ettirmesi gerektiği için cezayı faiziyle birlikte ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Çorlu'da yaşayan 68 yaşındaki emekli Zeki Yeloğlu, gözü gibi baktığı otomobiliyle hiç gitmediği İzmir’den şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle trafik cezası yedi. İzmir’e gitmediğini ispat edemediği ve aracının muayene tarihi geldiği için de cezayı faiziyle ödemek zorunda kaldığı söyleyen Yeloğlu duruma tepki gösterdi.

CEZA MAKBUZU GELDİ

İzmir’den kendisine ceza makbuzu geldiğini kaydeden Yeloğlu, "20 Şubat 2018 günü sabah 08.11’de 235 TL’lik idari para cezası geldi. Ben buna itiraz ettim. Ben İzmir’e hiç gitmedim yaşım gereği de gidemem, ne taraftan gidildiğini de bilmem dedim. Ben hayatımda arabayla Çorlu dışına bir kez çıktım onda da 2-3 sene evvel oğluma kız istemek için gittik. Onda da şoför tutarak gittik. Arabayı kendim kullanmadım. Ben yaşım gereği de il dışına bile çıkamam" dedi.

'İSPAT ET DEDİLER'

İzmir’e hiç gitmediğini belirten Yeloğlu, "Bana o günlerde Çorlu’da olduğuma dair belge istendi. Ben de aradım, taradım araştırdım benim hesap ekstrelerimden dökümlerin hepsine baktım. O günde tekabül eden 19’u ve 21’ine ait hesap hareketleri var aksi gibi 20’sinde yok. Ben bu trafik cezası için mahkemeye dilekçe verdim hatta savcılığa da suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. Yeloğlu, "Şok oldum. Gitmiş olsam kabullenirim. Gitmiş olsam, hata olmuş derim dikkat etmemişim derim, kabullenirim. Hiç gitmediğim yerden gelen ceza" ifadelerini kaydetti.

"Arabanın muayenesi geldiği için gitmediğim İzmir’den gelen cezayı faizi ile ödedim"
Ceza makbuzunu aldıktan sonra hakimliğe dilekçe verdiğini savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Yeloğlu, "Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Benden Çorlu’da olduğuma dair belge istediler. Ben de Çorlu’dan çıktığıma dair belge istedim. O güne ait kayıtların bulunarak dosyaya eklenmesini istedim. Arabanın muayenesi geldiği için de bu cezayı ödemek zorunda kaldım. Faizi ile birlikte 293 TL ceza ödedim. Benim ödediğim ücrette herhangi bir şeyim yok. Fakat haksız bir iktisap olduysa haksızlıklar giderilsin istiyorum. Benim sorduğum kişiler çift plaka olabilir diyorlar, yanlış okuma olmuş olabilir diyorlar. Ben bunun o kadar hukuki bilgisine sahip değilim. Benim amacım ileride tekrar etmemesi. Tekrar başıma gelmemesi. Varsa bu şekilde hatalı işlemlerin düzeltilmesini talep ediyorum. Başka mağdurlar da varsa aynen bu şekilde mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu. İHA

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Tekirdağ Çorlu izmir trafik cezası

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