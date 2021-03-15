Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup!

İngiltere’de Büyük Perhiz’in dördüncü pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mart’ta kutlandı.

Prince William ve Kate Middleton, çocukları Prens George (7), Prenses Charlotte (5) ve Prens Louis’in hiç görmedikleri büyük anneleri Prenses Diana için hazırladıkları Anneler Günü kartlarını sosyal medyada paylaştı.

Çiftin Kensington Royal adlı sosyal medya hesabından yayımlanan kartlarda, torunlarının, Prenses Diana’ya olan sevgilerini içeren notları yer alıyor. Çocukların kendi el yazılarıyla hazırlanan kartlardaki en dikkat çeken mesaj, Prenses Charlotte’ın “Babam seni özlüyor” notu oldu.

Nisanda üç yaşına girecek olan Louis’in kartında da sadece Louis’in ismi yer aldı.

MESAJLAR DUYGULANDIRDI

Kate Middleton ve Prens William’ın, Anneler Günü’nü, torunlarından büyükanneleri Diana’ya "Hep seni düşünüyorum. Seni çok seviyorum" mesajlarıyla kutlamaları, kraliyet takipçilerinin beğenisini topladı. Pek çok kişi, bu mesajlar karşısında duygulandıklarını ifade etti.

Anneler Günü kartları, Meghan Markle ve Prens Harry’nin, Oprah Winfrey’e verdikleri, kraliyeti sarsan röportajından bir hafta sonra gelmiş oldu. Ses getiren röportajda, Prens Harry, karısı Meghan Markle’ın kaderinin annesi Prenses Diana gibi olmasından endişe ettiğini belirtmişti. Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtmiş ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.