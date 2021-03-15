HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup!

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup!

15.03.2021 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup!

Kate Middleton ve Prens William'ın üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, hiç görmedikleri babaanneleri Prenses Diana'nın Anneler Günü'nü kutladı. Mesajlarda, Prenses Charlotte'ın "Babam seni özlüyor" notu dikkat çekti.

İngiltere’de Büyük Perhiz’in dördüncü pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mart’ta kutlandı.

Prince William ve Kate Middleton, çocukları Prens George (7), Prenses Charlotte (5) ve Prens Louis’in hiç görmedikleri büyük anneleri Prenses Diana için hazırladıkları Anneler Günü kartlarını sosyal medyada paylaştı.

Çiftin Kensington Royal adlı sosyal medya hesabından yayımlanan kartlarda, torunlarının, Prenses Diana’ya olan sevgilerini içeren notları yer alıyor. Çocukların kendi el yazılarıyla hazırlanan kartlardaki en dikkat çeken mesaj, Prenses Charlotte’ın “Babam seni özlüyor” notu oldu.

Nisanda üç yaşına girecek olan Louis’in kartında da sadece Louis’in ismi yer aldı.

MESAJLAR DUYGULANDIRDI

Kate Middleton ve Prens William’ın, Anneler Günü’nü, torunlarından büyükanneleri Diana’ya "Hep seni düşünüyorum. Seni çok seviyorum" mesajlarıyla kutlamaları, kraliyet takipçilerinin beğenisini topladı. Pek çok kişi, bu mesajlar karşısında duygulandıklarını ifade etti.

Anneler Günü kartları, Meghan Markle ve Prens Harry’nin, Oprah Winfrey’e verdikleri, kraliyeti sarsan röportajından bir hafta sonra gelmiş oldu. Ses getiren röportajda, Prens Harry, karısı Meghan Markle’ın kaderinin annesi Prenses Diana gibi olmasından endişe ettiğini belirtmişti. Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtmiş ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.

KRALİÇE HENÜZ PRENSESKEN...

Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’e ait Royal Family adlı hesaptan da siyah beyaz fotoğraflı kutlama yer aldı. Kraliçe ile 2002’de hayatını kaybeden annesi Elizabeth Bowes-Lyon’un fotoğrafının altında, “Tüm annelere çok özel bir Anneler Günü dileriz” mesajı yer aldı.

Prens Charles ve eşi Camilla’nın Clarence House adlı sosyal medya hesabından da Prens Charles ile annesi Kraliçe Elizabeth’in 2010’da çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Hesaptan ayrıca Cornwall Düşesi Camilla’nın annesi Rosalind Shand ile 1990’larda çekilen fotoğrafı da paylaşılarak, “Herkesin Anneler Günü kutlu olsun” mesajı verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Futbolcunun adını yazana şokSosyal medya bunu konuşuyor! Futbolcunun adını yazana şok
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Twitter Memphis Depay'ın ilk adının yer aldığı tweet'leri engelliyor!

Sosyal medya bunu konuşuyor! Futbolcunun adını yazana şok

Japonya’da ateş topuna dönen gök taşı gökyüzünü aydınlattı

Bir anda ateş topuna döndü! Böyle görüntülendi

İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Görenler ekiplere haber verdi! Dehşete düşüren anlar

Dehşete kıl payı! Son anda kurtuldular

Dehşete kıl payı! Son anda kurtuldular

Şap aşısı stresi demirleri söktürdü

Ahırda şaşırtan anlar! Aşı stresinden demirleri söktüler

Van Gölü fotoğrafı NASA'nın favorileri arasında! Oylama yarın sona eriyor

NASA'nın Türkiye'deki favorisi! Oylama yarın sona eriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.