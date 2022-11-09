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Hiç hesapta yoktu, sürpriz güneş patlaması tüm dünyayı şaşkına çevirdi! Avustralya ve Yeni Zelanda'yı vurdu

09.11.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş patlamaları zaman zaman meydana gelebiliyor ve Dünya'yı etkileyebiliyorlar. Gelecekte ise elektrik şebekelerine zarar verebilecek ve internet kesintilerine yol açabilecek büyük ve şiddetli güneş patlamaların yaşanabileceği iddia ediliyor. Bu teoriler bizleri yeterince endişelendirirken, hiç hesapta olmadan yaşanan sürpriz bir güneş patlamasının haberi tüm dünyada şok etkisi yarattı. Habere göre sürpriz patlama, Dünya'yı etkileyerek bazı bölgelerde radyo iletişiminin kesilmesine neden oldu.

Hiç hesapta yoktu, sürpriz güneş patlaması tüm dünyayı şaşkına çevirdi! Avustralya ve Yeni Zelanda'yı vurdu

Güneş patlaması haberlerine zaman zaman gözünüz takılmıştır. Milyarlarca yıldır var olan Güneş, bu patlamalarla yüksek oranda radyasyonu da uzaya saçıyor. Genelde bu patlamalar Dünya'nın tamamını etkileyecek şekilde çok büyük etkiler yaratmıyor. Ancak patlamalar çok yoğun olursa işte o zaman işler değişiyor. Salınan radyasyon Dünya'da radyo iletişimi sekteye uğratabiliyor. Bunun yaşanmış örnekleri geçmişte mevcut. Bu yüzden güneş patlamaları yakından izleniyor. Gelecekte internet kesintilerine yol açabilecek ve elektrik şebekelerine zarar verebilecek güneş patlamaları yaşanacağı iddiaları yeterince endişe yaratırken, çıkan bir habere göre hiç hesapta olmayan bir güneş patlaması meydana geldi ve bu sürpriz patlama tüm dünyayı şaşkına çevirdi!

SÜRPRİZ GÜNEŞ PATLAMASI! ORALARDA ETKİ YARATTI

Bir bilim haber sitesi olan Live Science'ın haberine göre, sürpriz güneş patlaması Dünya'ya çarparak Avustralya ve Yeni Zelanda'da radyo iletişimde kesintilerine neden oldu. Haberde sürpriz güneş patlamasının Avustralya'nın bazı bölgelerinde ve Yeni Zelanda'nın tamamında geçici bir radyo iletişimi kesintisine neden olduğu dile getirildi.

Güneş patlaması

M5 sınıfı orta büyüklükteki güneş patlamasının, 6 Kasım Pazar günü AR3141 adlı güneş lekesinden meydana geldiği aktarıldı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), güneş patlamalarını, yaydıkları X-ışınlarının yoğunluğuna göre beş kategoride (A, B, CM ve X) sınıflandırıyor. Her seviye bir öncekinin 10 katı yoğunluğa sahip.

BİLİM İNSANLARINI DA ŞAŞIRTTI! ÖZÜR MESAJI YAYINLANDI

Habere göre, söz konusu güneş patlaması beklenmedik bir şekilde gerçekleşti ve bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Solar aktiviteleri izleyen sitesi SpaceWeatherLive ise patlamanın beklenmedik olduğunu belirterek, Twitter'dan bir özür paylaşımı yaptı.

Site söz konusu paylaşımında, "Özür dileriz, bu olay için herhangi bir uyarı yoktu. Patlama dürtüseldi" ifadesine yer verdi.


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uzay güneş patlaması

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