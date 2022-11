Hiç hesapta yoktu, sürpriz güneş patlaması tüm dünyayı şaşkına çevirdi! Avustralya ve Yeni Zelanda'yı vurdu

Güneş patlaması haberlerine zaman zaman gözünüz takılmıştır. Milyarlarca yıldır var olan Güneş, bu patlamalarla yüksek oranda radyasyonu da uzaya saçıyor. Genelde bu patlamalar Dünya'nın tamamını etkileyecek şekilde çok büyük etkiler yaratmıyor. Ancak patlamalar çok yoğun olursa işte o zaman işler değişiyor. Salınan radyasyon Dünya'da radyo iletişimi sekteye uğratabiliyor. Bunun yaşanmış örnekleri geçmişte mevcut. Bu yüzden güneş patlamaları yakından izleniyor. Gelecekte internet kesintilerine yol açabilecek ve elektrik şebekelerine zarar verebilecek güneş patlamaları yaşanacağı iddiaları yeterince endişe yaratırken, çıkan bir habere göre hiç hesapta olmayan bir güneş patlaması meydana geldi ve bu sürpriz patlama tüm dünyayı şaşkına çevirdi!

Bir bilim haber sitesi olan Live Science'ın haberine göre, sürpriz güneş patlaması Dünya'ya çarparak Avustralya ve Yeni Zelanda'da radyo iletişimde kesintilerine neden oldu. Haberde sürpriz güneş patlamasının Avustralya'nın bazı bölgelerinde ve Yeni Zelanda'nın tamamında geçici bir radyo iletişimi kesintisine neden olduğu dile getirildi.

M5 sınıfı orta büyüklükteki güneş patlamasının, 6 Kasım Pazar günü AR3141 adlı güneş lekesinden meydana geldiği aktarıldı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), güneş patlamalarını, yaydıkları X-ışınlarının yoğunluğuna göre beş kategoride (A, B, CM ve X) sınıflandırıyor. Her seviye bir öncekinin 10 katı yoğunluğa sahip.

Habere göre, söz konusu güneş patlaması beklenmedik bir şekilde gerçekleşti ve bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Solar aktiviteleri izleyen sitesi SpaceWeatherLive ise patlamanın beklenmedik olduğunu belirterek, Twitter'dan bir özür paylaşımı yaptı.

A rather unexpected M5.2 solar flare (R2-moderate) erupted this night at 00:11 UTC. Sunspot region 3141 was its source. Our apologies there was no alert for this event. The flare was impulsive and released a minor coronal mass ejection that is not aimed at Earth. pic.twitter.com/Sengj5Z4AN