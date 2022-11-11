Hiç iyi bir fikir değil! Aç karnına içilen çayın zararını bir bilseniz...

Aç kanına çay içmek hiç iyi bir fikir değil. Sabah uyanır uyanmaz çay içmek güne başlamanın en keyifli yolu olabilir. Hatta bazıları sabahları bir fincan çay içmeden kendine gelemez. Güne çayla başlamak iyi bir fikir olabilir ancak aç karnına içmemelisiniz. Çay içmeden önce bir şeyler yediğinizden emin olun.

Nedenini merak ediyorsanız işte cevabı. Araştırmalar, sabahları ılık su içmenin aç karnına ılık çay içmeyle aynı şey olmadığını göstermiştir. Araştırmacılara göre, kahve, yeşil çay, sütlü çay, oolong çayı, siyah çay gibi her türlü kafeinli içeceğin aç karnına sağlığınıza zarar verebilir.

AÇ KARNINA ÇAY İÇMEMEK İÇİN ÜÇ ÖNEMLİ NEDEN

MİDE TAHRİŞİ

Rutgers'da kimya biyoloji profesörü olan Chung S. Yang tarafından yayınlanan bir çalışmada, insanların aç karnına koyu demlenmiş çay içtikten sonra mide tahrişi yaşayabileceğini göstermiştir. Çalışma ayrıca, aç karnına dayanılmaz olan çok sıcak çay içmenin özofagus ve mide kanseri riskinin artmasından bahseder. Ayrıca çayda bulunan güçlü antioksidanlar ve polifenoller asitliğe yol açar.

BAĞ AĞRISI

İnsanlar uyanır uyanmaz çay içmezlerse baş ağrısından şikâyet ederler ama ya çay içmek baş ağrısına neden oluyorsa? Taylor & Francis tarafından çay içmek üzerine yayınlanan bir araştırma dergisinde yazar Carolyn M. Matthews, çayın özellikle aç karnına alındığında mide bulantısına ve baş ağrısına neden olabileceğinden bahseder. Kafein içeren çay yorgunluğu neden olabilir. Ayrıca ajitasyon veya titreme gibi merkezi sinir sistemi hiperstimülasyonu ile ilişkilendirilebilir.

BESİNLERİN EMİLİMİNİ ENGELLER

Tanen ve kafein gibi polifenollerin varlığı, aç karnına çok fazla çay içildiğinde vücudun demir gibi besinleri yiyeceklerden emme yeteneğini azaltabilir.



