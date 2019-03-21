TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Hiç kimse bizim düşmanımız değil. AK Partiye oy veren de CHP'ye oy veren de İYİ Parti'ye oy veren de HDP'ye oy veren de bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimizdir, düşmanımız değil." dedi. Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile katıldığı partisinin Tunceli Seçim İrtibat Bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, 23 Şubat'ta Pertek, Tunceli merkez ve Pülümür belediye başkan adaylarının seçim irtibat bürolarının açılışına katılmak için Tunceli'ye geldiğini anımsattı. Bu ziyaretinde yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılanlar ile 3600 ek göstergeyi eleştirerek söylediği "Oy verirseniz eliniz kırılsın" cümlesinin çarptırıldığını belirten Ağbaba, "Tunceli'den söylüyorum hangi siyasi partiye oy verirlerse versinler hiç kimse bizim düşmanımız değil. Birileri bu seçimi savaş olarak görüyor. Biz bu seçimi savaş olarak görmüyoruz. Savaşsa düşmanımız kim? Hiç kimse bizim düşmanımız değil. AK Partiye oy veren de CHP'ye oy veren de İYİ Parti'ye oy veren de HDP'ye oy veren de bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimizdir, düşmanımız değil." diye konuştu.

Ağbaba, geçmişte de siyasi liderlerin birbirlerini eleştirdiğini ama ağır ifadeler kullanmadığını ifade ederek, "Hiçbir lider rakibine hakaret etmedi, küfretmedi. Belki konuşmadılar, tarihimizde hiçbir lider bir diğerine 'sen çöpsün, pisliksin, tezeksin, çukursun' demedi. İlk kez siyasi tarihimizde bir siyasi lider rakibine böyle söylüyor. Başka ne diyor 'zillet' diyor, başka ne diyor bunlara oy verenlerin hepsi 'terörist' diyor." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir gazetede çıkan "idamı isteniyor" başlıklı haberi anımsatan Ağbaba, şunları kaydetti: "Bu partinin mensupları, sosyal demokratlar, solcular idamdan falan korkmaz. Çünkü bu partinin mensupları idam sehpasına giderken 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye', 'Yaşasın halkların kardeşliği' diyen ve korkusuzca, titremeden idam sandalyesini ayağıyla yere atan Deniz Gezmiş'in kardeşleri, yoldaşları. Bir de yedi düvelin, İngilizin, Amerikalının, Yunanın, İtalyanın düşman olduğu, hakkında idam fermanı verilen ama diz çökmeyen bütün emperyalistlere, dünyaya meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, kardeşleriyiz."