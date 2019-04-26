İSTANBUL (AA) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Bölge Çalışmaları Program Danışmanı Prof. Dr. Hilmi Demir, "Hiç kimse din eğitimi aldığı için radikalleşmiyor, radikal olduğu için dine koşuyor. Bu çok önemli bir şey." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) basılan "Türkiye'de Üniversiteler ve Radikalleşme" kitabı için düzenlenen "Türkiye'de gençlik ve radikalleşme" isimli panelde konuşan Demir, "dini radikalleşme" konusunda yaptığı sunumda, radikalleşmesinin bir sonuç değil, süreç olduğunu anlattı.

Radikalleşmeyi anlamak için birçok farklı disiplinin bu alanı çalışması gerektiğini vurgulayan Demir, Batı'nın bu konuda ilerleme sağladığını, Türkiye'de ise araştırmacıların yeni yeni bu alana yöneldiğini söyledi.

"Dini radikalleşme" konusunda bir saha araştırması yaptıklarını anlatan Demir, şunları aktardı:

"O araştırmada 7 bin kişiyle anket yapmıştık. Aynı anketi 2 bin ilahiyat öğrencisiyle de yaptık. Burada amaçladığımız şey, 'dini radikalleşme' süreciydi. Türkiye'de çokça konuşulan bir şey var, 'Ya işte bu klasik metinlerde, cihatçı ya da adam öldürmekle ilgili geleneksel-klasik metinler var, bu yüzden DEAŞ çıkıyor.' Saha araştırmamızda görmek istediğimiz şey şuydu; radikalleşme eğilimi olan bireylerde din eğitimi nasıl bir görev üstleniyor ya da nasıl bir katkısı var? Aslında bu çalışmada da gördüğümüzde, Batı'da yapılan çalışmalarla benzer sonuçlar gördük. O da şu; hiç kimse din eğitimi aldığı için radikalleşmiyor. Radikal olduğu için dine koşuyor. Bu çok önemli bir şey. O yüzden dinler radikalleşmiyor, radikaller dini radikalleştiriyor. Din, radikal grupların elinde bir müddet sonra radikalizmin önemli bir argümanı haline dönüşüyor."