MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç kimse zillete düşüp yanlış hesap yapmasın. Hiç kimse İstanbul üzerinde senaryo yazmaya kalkışmasın. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a atılan bir adım nice kahramanlığa, nice fedakarlığa, nice destansı mücadeleye kapı aralamıştı. Bu ruh ölmedi, bu şuur bitmedi." ifadelerini kullandı.

MHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının düzenlediği "1'inci Uluslararası Gençlik Kongresi"ne mesaj gönderdi.

Tam 100 yıl önce Samsun'a atılan kahraman ve kararlı adımla Türk tarihinin seyrinin değiştiğini, Türk milletinin makus talihinin yenildiğini anımsatan Devlet Bahçeli, Samsun'dan itibaren tam bağımsızlığa giden yolların taşlarının döşendiğini belirtti.

Bir asır önce Samsun kıyılarına ayak basan yüksek irade sonucunda Türk milletinin ayağa kalktığını, esaret zincirlerini kırıp parçalamak amacıyla harekete geçtiğini hatırlatan Bahçeli, "Bugün aynı zamanda devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de doğumunun 138'inci yıl dönümüdür. Bu nedenle 19 Mayıs hem milli doğruluşun hem de milliyetçi doğuşun miladıdır. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.