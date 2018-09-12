MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, (Belediye başkan adayı olup olmayacağına ilişkin) "Hiç kimseye kırgın değilim. Genel Başkanın kararına da saygılıyım. Hiçbir zaman ihtiraslı olmadım. Beni bugünlere önce kaderim, sonra partim ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarım getirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Kocamaz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'in hem özel hem de güzel bir yer olduğunu belirterek, kentin diğer illere göre kendine özgü hassasiyetlerinin bulunduğunu, hassasiyet taşıyan bir yerde alnının akıyla 25 yıl, her daim dik durarak belediye başkanlığı yaptığını aktardı.
Zaman zaman çok büyük baskı ve sıkıntılara maruz kaldığını belirten Kocamaz, "Tarsus'un altyapı-kanalizasyon ihalesine katılan müteahhitlerin anlaştığını tespit ettiğim için ihaleyi iptal etmemden dolayı evim kurşunlandı. Yeniden yaptığımız ihaleyle önceki ihale arasında o günün parasıyla 112 milyon mark karşılığı olan 100 trilyon lira belediyenin kasasında kaldı. 20 yıllık Tarsus, son 5 yıllık Mersin Belediye Başkanlığım döneminde üzerimize oyun oynandı." ifadesini kullandı.
Kimseye kırgın olmadığını vurgulayan Kocamaz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hiç kimseye kırgın değilim. Genel Başkanın kararına da saygılıyım. Hiçbir zaman ihtiraslı olmadım. Beni bugünlere önce kaderim, sonra partim ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarım getirdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 1994'te bırakın başkanlığı, meclis üyesi yazacak adam bulamıyorduk. O günden bu yana çalıştık çabaladık, yılmadık yıkılmadık, koşturduk, çok büyük fedakarlıklar yaptık ve başardık. Çok şükür 1994'te diktiğimiz bayrağı hiçbir seçimde yere indirmedik. Bu konuda mütevazi olmaya da gerek yok. Şu anda dahi gerek bizim, gerekse diğer siyasi partilerin yaptırdığı anketlerde 2014'te aldığımız oyun 10 puan önünde görünüyoruz. 1994'te ilk defa Çukurova'da bu meşaleyi bizler yaktık. Ardından diğer belediyeler geldi. 2014'te de yine Mersin Büyükşehir Belediyesini kazanmak bize nasip oldu. Şimdiden Hamit Başkan'a başarılar diliyorum. Gönlüm kazanmasından yana. Kendisinin 2014'teki aday olma hayali ve beklentisi şu an gerçeğe dönüşmüş durumda. Başkanlık hayalinin de gerçeğe dönüşmesi halkın gönlünü kazanmaktan geçiyor. Allah yardımcısı olsun."
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