MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, (Belediye başkan adayı olup olmayacağına ilişkin) "Hiç kimseye kırgın değilim. Genel Başkanın kararına da saygılıyım. Hiçbir zaman ihtiraslı olmadım. Beni bugünlere önce kaderim, sonra partim ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarım getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kocamaz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'in hem özel hem de güzel bir yer olduğunu belirterek, kentin diğer illere göre kendine özgü hassasiyetlerinin bulunduğunu, hassasiyet taşıyan bir yerde alnının akıyla 25 yıl, her daim dik durarak belediye başkanlığı yaptığını aktardı.

Zaman zaman çok büyük baskı ve sıkıntılara maruz kaldığını belirten Kocamaz, "Tarsus'un altyapı-kanalizasyon ihalesine katılan müteahhitlerin anlaştığını tespit ettiğim için ihaleyi iptal etmemden dolayı evim kurşunlandı. Yeniden yaptığımız ihaleyle önceki ihale arasında o günün parasıyla 112 milyon mark karşılığı olan 100 trilyon lira belediyenin kasasında kaldı. 20 yıllık Tarsus, son 5 yıllık Mersin Belediye Başkanlığım döneminde üzerimize oyun oynandı." ifadesini kullandı.