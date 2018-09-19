"Hiç kimseyle görüşme içinde değiliz, olmayacağız da"

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçmenlerin tamamının oyuna talip olduklarını belirterek, "Biz tabanda mutabakata inanıyoruz. Hiç kimseyle herhangi bir görüşme içinde değiliz. Olmayacağız da." dedi.

Öztrak, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi ünvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü" olduğunu söyledi.

Ülke olarak çok şey borçlu oldukları gazilerin çok ciddi sorunlarının bulunduğunu ifade eden Öztrak, "Ülke olarak gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar ülkemiz için kanlarını, canlarını ortaya koymuşlar ama bugün bakıyorum mesela bazı gazilerimiz var, gazi olmasına rağmen, gazi sayılmıyor ya da son dönemde 'senin gazin, benim gazim' diye birtakım ayrımlar yapılıyor. Bunlar çok acı şeyler. Bunların olmaması lazım ama maalesef oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Başarılı bir ders yılı olsun diyoruz"

Yeni eğitim-öğretim yılının hafta başında başladığını hatırlatan Öztrak, "Başarılı bir ders yılı olsun diyoruz. İnşallah eğitim sistemimiz ideolojik ve siyasi vesayetten kurtulur ve ülkemizin en değerli varlığı olan gençlerimizi dünyanın bütün ülkelerinde, bütün arenalarında yarışabilecek eğitim, bilgi ve beceri düzeyine getirme imkanı buluruz." diye konuştu.