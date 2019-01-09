Hiç merak ettiniz mi: Oksijen ne renktir?

Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renk ile görünür.

İşte çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

UÇAKTA YENİLEN YEMEKLERİN TADI NEDEN FARKLI? Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız. Her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinzidir. BUnun nedeni oldukça ilginç.

Oxford Üniversitesi'nde göre alan Profesör Charles Spence'e göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

KARA DELİKLER NEDEN UZAYI YUTMUYOR? Bilim insanlarına göre, kara delikler, evrenin genel işleyişine ters bir şekilde, içeri doğru genişliyorlar ve Genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil

Bunun aksine ise varlıklar genişlerken, dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay-zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise, aşağı doğru genişlediği sanılıyor. Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor.

SIKILDIĞIMIZDA ZAMAN NEDEN YAVAŞ AKAR? Beynimizde yer alan anıların depolandığı hipokampüste mini 'zaman damgalarını' tetikler, böylece olayların ne zaman gerçekleştiğini biliriz Ancak uyarılmamışsa bu sinyaller bulanıklaşır. Bu da bizim zamanın yavaş aktığını hissetmemize neden olur

BEYNİ BÜYÜK OLANLAR DAHA MI ZEKİ? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13 bin 600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, Dünya'nın yerini 1 hidrojen atomunun büyüklüğünün 100'de 1'i kadar değiştirebiliyoruz, o da çok kısa bir süreliğine, Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

NÜKLEER SAVAŞTAN SAĞ ÇIKMASI EN MUHTEMEL ŞEY NEDİR? Karafatma yanlış cevap. Dr. Wharton’ların 1959’daki çığır açan araştırmasından beri karafatmaların bir nükleer savaşta ilk ölecek böceklerden olduğunu biliyoruz. Radyasyona dayanıklılık kralı Deinococcus radiodurans bakterisidir. Bu bakteriler 1.5 milyon rad’a kadar dayanabilirler, dondurulurlarsa bu limit iki katına çıkar.

TIRNAK VE SAÇLAR ÖLÜMDEN SONRA NE KADAR SÜRE DAHA UZAR? Bilinenin tersine saç ve tırnaklar ölümden sonra hiç uzamazlar. Bu tamamen bir efsanedir. Öldüğümüzde vücudumuz su kaybeder ve derimiz sıkılaşır, bu da saç ve tırnağın uzadığına dair bir göz yanılgısı yaratır.

MARS NASIL KOKAR? Mars için birçok proje yapıldı ve hala yapılıyor. Bilim insanlarının onlarca yıldır yaptığı aratırmalara göre, Kızıl Gezegen bozulmuş yumurtayı andıran bir kokuya sahip.

EVREN NE RENKTİR? Resmi olarak bej rengindedir. 2002 yılında, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Amerikalı bilimciler, Avustralya Kırmızıya Kayan Galaksileri İnceleme Kurumu’nun topladığı 200,000 galaksi ışığını inceledikten sonra evrenin soluk yeşil renkte olduğu sonucuna vardılar. Ancak birkaç hafta, hesaplamalarında bir hata yaptıklarını ve evrenin aslında daha çok köstebek derisi renginin kasvetli bir tonu olduğunu itiraf etmek durumunda kaldılar.

DÜNYANIN ETRAFINI DOLAŞAN İLK İNSAN KİMDİR? Zenci Henry... Ferdinand Macellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521’de Filipinler’de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Macellan 1511’de Portekiz’den çıkıp Hint Okyanusu’nu geçerek önce Uzakdoğu’yu ziyaret etti. Zenci Henry’yi 1511’de Malezya’daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon’a götürdü. 1519’da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry, Macellan’ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden, yani Atlas Okyanusu’nu ve Büyük Okyanus’u geçerek gerçekleşti, bu yüzden 1521’de Uzakdoğu’ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu.

DÜNYANIN NE KADARI SUDUR? Dünya yüzeyinin yüzde 70’i suyla kaplı olabilir ama su, gezegenin kütlesinin 5 binde birinden daha azına tekabül ediyor,yaklaşık olarak yüzde 0.1...

ÇIPLAK GÖZLE KAÇ GALAKSİ GÖRÜLEBİLİR? Beş bin? İki milyon? On milyar? Hayır, dört tane görebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden yalnızca iki tane görebiliriz, bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Samanyolu’dur.

ŞU ANA KADAR YAŞAMIŞ EN TEHLİKELİ HAYVAN HANGİSİDİR? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısını (muhtemelen 45 milyar kadar) dişi sivrisinekler tarafından öldürdü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.

SON BUZUL ÇAĞI NE ZAMAN SONA ERDİ? Hâlâ son Buzul Çağı’nın içindeyiz. Coğrafyacılar bir buzul çağını, Dünya’nın tarihinde kutuplarda buz takkeleri bulunan bir dönem olarak tanımlıyor. Mevcut iklimimiz bir ‘buzularası’ döneme tekabül eder. Bu, ‘buzul çağları arasında’olduğumuz anlamına gelmez. Bu ifade, bir buzul çağı içinde, daha yüksek sıcaklıklar yüzünden buzların çekildiği dönemi tanımlamak için kullanılır.

YAŞAYAN EN BÜYÜK ŞEY NEDİR? Fil, mavi balina ya da dev sekoya ağacı? Hayır, dünyadaki yaşayan en büyük şey bir mantar. Kesilmiş bir ağaç kütüğünün üzerinde büyüyen bal mantarından (Armillaria ostoyae) şu ana kadar görülen ve Oregon’daki Malheur Ulusal Ormanı’nda bulunan en büyük numune 890 hektarlık bir alan kaplıyor ve yaşı 2000 ila 8000 arasında tahmin ediliyor.

KAÇ TANE BURUN DELİĞİMİZ VAR? İki tane görünen iki tane de görünmeyen olmak üzere toplam dört. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini arkadaki ise suyun çıkışına sağlayan iki çift burun derini bulunuyor. Evrim sürecinde insanlardaki arka taraftaki delikler kafanın içine girerek iç burun delikleri haline geldiler.

SAVAŞTAN 3 KAT DAHA TEHLİKELİ OLAN ŞEY NEDİR? Çalışmak; içki, uyuşturucu ya da savaştan çok daha fazla insan öldürmektedir. Her yıl yaklaşık iki milyon insan, işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor; buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde, en tehlikeli işin, Bering Denizi’nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söylenir.

KIRKAYAĞIN KAÇ TANE AYAĞI VARDIR? Kırkayak kelimesi, Latince “yüz ayak” anlamına gelen centipeda kelimesinden gelmektedir. Kırkayaklar yüz yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir biçimde incelenmelerine karşın tam olarak yüz ayağa sahip bir örneğine rastlanmamıştır. Türkçe’deki adlarına bakarak bu hayvanların kırk ayaklı oldukları da söylenemez.

ACI BİBERİN EN ACI KISMI NERESİDİR? Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine asıl acı olan kısım, o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar, en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin bibere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir.

ŞAMPANYAYI KÖPÜRTEN ŞEY NEDİR? Şampanyayı karbondioksit değil, pislik köpürtür Tamamen pürüzsüz ve temiz bir kadehte karbondioksit molekülleri görünmez bir şekilde buharlaşır, bu yüzden uzun zamandır kabarcıkların oluşmasına neden olan şeyin bardaktaki küçük kusurlar olduğu varsayılırdı. Fakat, yeni fotoğraf teknikleri bardaktaki iz ve pürüzlerin bu kabarcıkların sürekli asılı kalmalarına yetecek boyutta olmadığını gösterdi: Bardakta kabarcıkların oluşmasına neden olan şey, bardağın içindeki mikroskobik toz ve tüy parçacıklarıdır.

AY NASIL KOKAR? Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay’da yalnızca on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiç biri özel uzay giysileri nedeniyle Ay’ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay’daki toprağın kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay’ın yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana gelmektedir; bunun yanısıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir.