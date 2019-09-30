Hiç olmazsa önemli konularda ortak hareket edelim"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin etrafında Suriye ve Irak başta olmak üzere önemli sorunlar olduğunu belirterek, "Hiç olmazsa bu sorunlarla ilgili ortak hareket edelim, omuz omuza olabilelim." dedi.

Turan, 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılına ilişkin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Türk demokrasisinin, Mecliste farklı siyasal fikirlerin yansıması açısından en kıymetli dönemini yaşadığını vurgulayan Turan, neredeyse her partinin yer bulduğu, bağımsızların da olduğu, tüm siyasal görüşlerin karşılandığı bir yasama dönemi yaşandığını söyledi.

İnsanların kendisini ifade etme, toplumun farklı kesimlerinin kanaatlerini, ideolojilerini ifade etmelerinin önünde hiçbir engel bulunmadığını ifade eden Turan, "Herkes Mecliste ama demokrasinin kuralları var. Demokratik adımlar atılırken, kanun görüşmeleri yapılırken sayılar, yeter sayılar, kanun kabul sayıları gibi birtakım temel dinamikler var fakat biz olayı yalnızca sayısal yoğunluğa değil tam aksine siyasal bir yoğunluğa çevirmek istiyoruz." diye konuştu.