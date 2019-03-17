Hiç ölmemiş gibi gülümsüyorlar

Eseri hazırlayan Depas, "Öldürülen kadınların resimlerini yaptığımı duyanlar yakınlarının ismini veriyor. Bu yaptığım son resim olsun diyorum ama bir türlü son olamıyor. Sonra bir isim daha geliyor. Bu kez son diyorsun ama bir türlü son olamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu son resim olsun"

Sanatçı Gülderen Depas'ın fırçası, kadına şiddetin simge isimlerinden biri haline gelmiş Ayşe Paşalı'dan 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken'e kadar 25 şiddet mağduru kadının yüzünü güldürüyor, morluklarını kapatıyor.

Resimlerin arkasında yer alan gazete kupürleri, bu gülen yüzlerin genç yaşlarında uğradıkları şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınlar olduğunu ortaya koyuyor.

ATO Congresium'da bu yıl 5'inci kez düzenlenen fuarın ana temasını "kadın" oluşturuyor.

Her ismin yüreğini dağladığını, ölüm şekillerinin isyan ettirdiğini vurgulayan Depas, "Onları boyarken sanki tekrar canlandırıyor, hep aynı yaşta aynı güler yüzle mutlu olsunlar istiyorum. Sanki hiç ölmemişler gibi..." ifadesini kullandı.

- Bir çift kırmızı bot

Serginin dikkati çekici bir başka çalışması da sanatçı Ferza Yiğit tarafından tasarlanan bir çift kırmızı kadın botu.

Botun altında kadın cinayetlerine kurban gidenlerin adları yazıyor. Altına yerleştirilen ayna, botun tabanındaki isimleri gözler önüne seriyor.

