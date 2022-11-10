Hiç tahmin edemezsiniz! Spermin şaşırtan faydaları

Sperm ile ilgili yapılan tedaviler özellikle son yıllarda oldukça popüler olmuş durumda. TikTok üzerinden yapılan trendlere göre spermi cildine uygulayıp cilt problemlerini geçirdiğini söyleyen birçok insan bulunuyor. Spermle temas etmek mide bulandırıcı olarak görülse de bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları bulunuyor.

Halk arasında meni veya döl olarak da bilinen spermin protein kaynağı olduğu biliniyor. Ancak spermin içeriğinde yer alan protein düşünüldüğü kadar yüksek seviyelerde değil.

SPERMİN FAYDALARI

DOĞAL ANTİDEPRESAN

New York Eyalet Üniversitesinde 293 kız öğrencinin katıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre, Sperme maruz kalmak depresyon etkilerini azaltabilir. Çalışmada, prezervatifle seks yapan kız öğrencilerle prezervatifsiz seks yapanları karşılaştırmış ve ikinci grubun genel olarak daha az depresyon belirtisi gösterdiğini tespit edilmiş.

Çalışmayı yürüten bilim insanları vajinal yolla kana karışan spermin depresyon riskini düşürmede etkili olduğunu belirtmekteler. Aynı bakış açısı ile, oral sex yoluyla yutulan semenin de antidepresan etki göstereceğini düşünebiliriz.

İYİ BİR UYKU SAĞLIYOR

İster yutun ,ister vajinal yolla alın… Spermin uyku getirme özelliği kanıtlanmış bir gerçektir! Detaylar şu şekilde:

Sperm içeriğinde melatonin vardır. Melatonin, uyku ve rahatlama sağlayan bir kimyasaldır. Hani seksten sonra deliksiz uyuruz ya, işte genellikle bu kaliteli uykunun nedeni maruz kalınan spermdir.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Semen (sperm) protein yönünden pek zengin sayılmaz ama çoğu vitamin ve mineral açısından zengindir. Bir çay kaşığı sperm: 200’den fazla protein ve C vitamini, kalsiyum, klor, sitrik asit, fruktoz, laktik asit, magnezyum, azot, fosfor, potasyum, sodyum, B12 vitamini ve çinko dahil olmak üzere birçok yararlı vitamin ve mineral içerir

SAĞLIK DURUMU SPERMİN İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR

Erkeğin yaşı, sağlık durumu gibi etkenler sperm içeriğindeki vitamin ve mineral seviyesinde belirleyici faktördür ancak, neredeyse tüm erkeklerin spermindeki vitamin ve mineraller günlük alınması gereken dozun üzerindedir.

YAŞLANMA SÜRECİNİ GECİKTİRİYOR

Sperm cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir, ancak herkes onu yüzüne sürmek istemez. Dr Orr, "Sperm, çinko, C vitamini, prostaglandinler, kolajen, vitaminler, amino asitler ve cilde fayda sağlayacak diğer birçok sağlık maddesi gibi mineraller içerir." dedi. "Norveçli bir şirket olan Bioforskning, bileşikleri bir yüz kremine sentezledi. Bioforskning'e göre, krem, Spermine, E vitamininden 30 kat daha etkilidir ve yaşlanma sürecini yüzde 20 geciktirebilir.



