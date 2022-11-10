HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hiç tahmin edemezsiniz! Spermin şaşırtan faydaları

Hiç tahmin edemezsiniz! Spermin şaşırtan faydaları

10.11.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik hakkında bilinmeyen birçok bilgi bulunuyor. Spermin faydaları da üzeri kapalı olan konulara arasında. Sperm ile temas etmek birçok insan için tiksindirici ve mide bulandırıcı olarak görülse de sperm dünyanın çeşitli yerlerinde farklı alanlarda kullanılıyor. İşte spermin şaşırtan faydaları...

Hiç tahmin edemezsiniz! Spermin şaşırtan faydaları

Sperm ile ilgili yapılan tedaviler özellikle son yıllarda oldukça popüler olmuş durumda. TikTok üzerinden yapılan trendlere göre spermi cildine uygulayıp cilt problemlerini geçirdiğini söyleyen birçok insan bulunuyor. Spermle temas etmek mide bulandırıcı olarak görülse de bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları bulunuyor.

Ekran görüntüsü 2022-11-10 103705

Halk arasında meni veya döl olarak da bilinen spermin protein kaynağı olduğu biliniyor. Ancak spermin içeriğinde yer alan protein düşünüldüğü kadar yüksek seviyelerde değil.

SPERMİN FAYDALARI

DOĞAL ANTİDEPRESAN

Ekran görüntüsü 2022-11-10 103309

New York Eyalet Üniversitesinde 293 kız öğrencinin katıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre, Sperme maruz kalmak depresyon etkilerini azaltabilir. Çalışmada, prezervatifle seks yapan kız öğrencilerle prezervatifsiz seks yapanları karşılaştırmış ve ikinci grubun genel olarak daha az depresyon belirtisi gösterdiğini tespit edilmiş.

Çalışmayı yürüten bilim insanları vajinal yolla kana karışan spermin depresyon riskini düşürmede etkili olduğunu belirtmekteler. Aynı bakış açısı ile, oral sex yoluyla yutulan semenin de antidepresan etki göstereceğini düşünebiliriz.

İYİ BİR UYKU SAĞLIYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-10 103341

İster yutun ,ister vajinal yolla alın… Spermin uyku getirme özelliği kanıtlanmış bir gerçektir! Detaylar şu şekilde:

Sperm içeriğinde melatonin vardır. Melatonin, uyku ve rahatlama sağlayan bir kimyasaldır. Hani seksten sonra deliksiz uyuruz ya, işte genellikle bu kaliteli uykunun nedeni maruz kalınan spermdir.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Ekran görüntüsü 2022-11-10 103034

Semen (sperm) protein yönünden pek zengin sayılmaz ama çoğu vitamin ve mineral açısından zengindir. Bir çay kaşığı sperm: 200’den fazla protein ve C vitamini, kalsiyum, klor, sitrik asit, fruktoz, laktik asit, magnezyum, azot, fosfor, potasyum, sodyum, B12 vitamini ve çinko dahil olmak üzere birçok yararlı vitamin ve mineral içerir

SAĞLIK DURUMU SPERMİN İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-10 103432

Erkeğin yaşı, sağlık durumu gibi etkenler sperm içeriğindeki vitamin ve mineral seviyesinde belirleyici faktördür ancak, neredeyse tüm erkeklerin spermindeki vitamin ve mineraller günlük alınması gereken dozun üzerindedir.

YAŞLANMA SÜRECİNİ GECİKTİRİYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-10 103516

Sperm cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir, ancak herkes onu yüzüne sürmek istemez. Dr Orr, "Sperm, çinko, C vitamini, prostaglandinler, kolajen, vitaminler, amino asitler ve cilde fayda sağlayacak diğer birçok sağlık maddesi gibi mineraller içerir." dedi. "Norveçli bir şirket olan Bioforskning, bileşikleri bir yüz kremine sentezledi. Bioforskning'e göre, krem, Spermine, E vitamininden 30 kat daha etkilidir ve yaşlanma sürecini yüzde 20 geciktirebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sessiz Katilin ilk belirtisi yürürken ortaya çıkıyor!Sessiz Katilin ilk belirtisi yürürken ortaya çıkıyor!
'15 kişinin kaybolduğu' iddia edilmişti! Mersin'deki 'gizemli ev' yine Türkiye'nin gündeminde'15 kişinin kaybolduğu' iddia edilmişti! Mersin'deki 'gizemli ev' yine Türkiye'nin gündeminde
Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybettiBitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
sperm tiktok yaşlılık vitamin uyku antidepresan cilt erkek fayda meni

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.