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Hiç tanımadığı biri kaldırımda yürüyen kadına dehşeti yaşattı! Kadın, uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadı

02.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da kaldırımda yürüyen N.U. arkasından gelen hiç tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğrayarak hayatının şokunu yaşadı. Kadının uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı tekmeli saldırı güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya ilişkin polise herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Olay Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 10.00 sıralarında yaşandı. Çukurçeşme Caddesi'nde kaldırımda yürüyen N.U., arkasından gelen tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda; ellerinde poşetler kaldırımda yürüyen kadının arkasından bir kişinin yürüdüğü, bir anda hızlanan kişinin kadının bacağına tekme savurduktan sonra hızlanarak uzaklaştığı görülüyor. Kadının; uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı, saldırganın gittiği yöne bir süre baktıktan sonra geldiği yöne doğru geri döndüğü kameraya yansıyor. Saldırıya ilişkin polise herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

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"ELİ AYAĞI TİTRİYORDU, BİZ DE SU VERDİK" 

Olayın yaşandığı yere yakın olan dükkanda çalışan Onur Çelebi, "Sabah saatlerinde biz dükkanda oturuyorduk. Kadına tekme atmışlar. Biz de sonradan fark ettik. Kadın da hiç sesini çıkarmadı. Biz de kamera kayıtlarından ne olduğunu gördük. Kadın şoktaydı zaten. Yapan kişi de Bursa Mahallesi'nde oturan bir madde bağımlısı. Kadına sorunca 'biri tekme attı' dedi, eli ayağı titriyordu, biz de su verdik. Kadının eşi geldi, o adamı aradı ama bulamadı. Buralarda böyle şeyler çok oluyor" dedi. 

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"İÇİP İÇİP DÜKKANLARA GİRİYORLAR, İNSANLARA SALDIRIYORLAR" 

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Havva Nur Tarakçı, "Burada bir kadın şiddete maruz kaldı. Uyuşturucu bağımlısı bir kişi, kadına vuruyor, kaçıyor. Geçen benim de başıma böyle bir olay geldi. Bu caddede çalışıyorum, tereddüt ediyorum. İçip içip, dükkanlara giriyorlar, insanlara saldırıyorlar. Kadın olarak korkuyorum, aynısını ben de yaşadım" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa saldırı
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