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HİÇ TANIMADIĞI DONÖRÜ SAYESİNDE ONLARCA HAYATA DOKUNUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da 5 yıl önce gerçekleştirilen akciğer nakliyle sağlığına kavuşan İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Özlem YURTÇU KARABULUT- İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA)- AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da 5 yıl önce gerçekleştirilen akciğer nakliyle sağlığına kavuşan İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu (59), geçen yıl kendisi gibi idiopatik fibrozis (nedeni bilinmeyen akciğer sertleşmesi) hastası olan ablası Sevin Tanrıöver’i kaybetti. Hiç tanımadığı donörü sayesinde sağlığına kavuştuktan sonra yetiştirdiği öğrencileri aracılığıyla hastaların hayatlarına dokunan Prof. Dr. Kazazoğlu, "Ben iyileştim ama ablam kurtulamadı. Çünkü organ yoktu. Viyana’da nakil sırasına sokamadık, Türkiye’de de donör çıkmadığı için kaybettik" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk hocalarından olan Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütürken 2011 yılında böbrek rahatsızlığı şikayetiyle doktor arkadaşına göründü. Prof. Dr. Kazazoğlu’nu muayene eden arkadaşı, akciğer rahatsızlığından şüphelenip, göğüs hastalıkları uzmanına yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde Prof. Dr. Kazazoğlu’na idiopatik fibrozis hastalığı teşhisi kondu. Doktorların en fazla 5 yıl ömür biçtiği, tek çarenin akciğer nakli olması gerektiğini söylediği Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, 2 yıl sonra oksijen tüpü kullanmaya başladı. Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. 2014 yılının başında Viyana’ya gidip organ nakil sırasına giren Prof. Dr. Kazazoğlu, yaklaşık 3,5 ay sonra 13 Nisan gecesi gelen bir telefonla umutlandı. Hastanenin özel uçağıyla Viyana’ya giden Prof. Dr. Kazazoğlu, 9 saatlik nakil ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

ABLASI AYNI HASTALIKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ
Prof. Dr. Ender Kazazoğlu hastalığı atlattıktan bir süre sonra ablası Sevin Tanrıöver’e de aynı teşhis kondu. Ancak donör bulunamadığı için Tanrıöver, geçen yıl 66 yaşındayken yaşamını yitirdi.

‘İLK ŞOKUM 5 YIL ÖMRÜM KALDIĞINI ÖĞRENİNCE YAŞADIM’
Geçen yıl Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, yaşadığı zorlu yılları anlattı. Tanımadığı donörü sayesinde şimdilerde çok sayıda hastanın hayatına dokunduğunu belirten Prof. Dr. Kazazoğlu, ilk şokunu fibrozis hastalarının ömrünün sadece 5 sene olduğunu öğrendiğinde yaşadığını belirtti. Prof. Dr. Kazazoğlu, "Bir doktor babasını bu hastalıktan kaybettiğini ve fibrozis teşhisi alanların akılları başlarındayken hemen vasiyetlerini yazmasını tavsiye ediyordu. O gece benim için çok kötü geçti. Ailem var, eşim var, iki küçük çocuğum var. Birdenbire sınıfta kalmış bir öğrenci gibi hissetmeye başladım kendimi. Çünkü hayat sınıfında kalmıştım. Maksimum 2016'ya kadar zamanım vardı" dedi.

‘BU SABAH ÖLMEZSEM YARIN SABAHA ÇIKMAM HERHALDE’
Hastalığa yakalandıktan 2 yıl sonra nefes darlığı şikayetinin arttığını, asansör dahi kullanamadığını belirten Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, "O zamanki dekanımız Türker Sandallı evde oturmamamı, günde 2-3 saat de olsa, dayanabildiğim kadar işe gelmemi söyledi. Fakülteye oksijen tüpü ile geliyordum ama çok zorlanıyordum. O kadar büyük öksürük krizi tutuyordu ki, bu sabah ölmezsem herhalde yarın sabaha çıkmam diyordum. Akciğer nakli tek çare dendi. Viyana'nın bu konuda çok iyi olduğunu, Prof. Dr. Walter Klepteko’nun yaklaşık 30 yıldır bu işle uğraştığını söyledi arkadaşlarım. Oraya deneysel tedaviye gitmiştim daha önce. Orada sıraya alınmam kolay olmadı ama başardık. SGK’da işlemlerimi yaptırdım. Allah'a şükürler olsun, devletimiz sayesinde. Yaklaşık 3,5 ay bekledikten sonra 2014’ün 13 Nisan gecesi gelen bir telefonla hastanenin özel uçağı ile Viyana’ya gittim ve 9 saatlik bir ameliyat ile nakil oldum" diye konuştu.

‘ONUN ORGANINA ASLA İHANET ETMEYECEĞİM’
Ameliyattan 2 gün sonra uyandırıldığını anlatan Prof. Dr. Kazazoğlu, o ilk uyanış ve nefesin muhteşem olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, "Birden böyle sanki içime birisi hava basmıştı, ben yataktan diklemesine kalkacaktım neredeyse" diye konuştu.
Taburcu olurken doktorunun kendisine söylediği "Artık ameliyat oldun. Biz sana bu akciğeri taktık ki gidip işinin başında çalışasın diye. Bundan 5 sene evvel ne yapıyorsan git onu yap" sözlerini hiç unutmadığını belirten Prof. Dr. Kazazoğlu, "Birinin hayatının sonlanması, benim hayatımın başlangıcıydı. Bunu hiç unutmuyorum. Onun organına asla ihanet etmiyorum, etmeyeceğim ve her zaman onu da hatırlayacağım" diye konuştu.

'O DONÖR OLMASAYDI, BU ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİREMEZDİM'
Ablasının kendisi kadar şanslı olmadığını belirten Prof. Dr. Kazazoğlu, "Maalesef bu hastalık genetikmiş. Ben akciğer nakli ile kurtuldum. Ama ablam benim kadar şanslı olamadı. Nedeni de donör yok. Halkımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Ne organ veririm, ne alırım, ben böyle Allah’ın yarattığı gibi giderim diyor insanlar. Allah'ın önünde cana can vermek, en önemli şeydir. 2014’te ameliyat olmasaydım en fazla bir senem daha kalmıştı, Fakat benim o zamandan beri 15 kişiye, doktora ve master’da bu bilimde ilerlemeleri için katkıda bulundum. 300 kadar öğrenciye protez anlattım o zamandan bu yana. Emekli olsam da Türkiye Cumhuriyeti'nin en ücra köşesindeki diş hekimliği fakültesinde para pul almadan hizmet edeceğim ölene kadar. Çünkü benim boynumun borcu. Çünkü bu devlet bana paramı ödedi, ben gittim orada ameliyat oldum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:
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-Prof. Dr. Ender Kazazoğlu röportajı
-Muhabir anonsu (Özlem YURTÇU KARABULUT)
-Genel ve detay görüntüler

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