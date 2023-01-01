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Hiç tanımadığı kızı 45 dakika taciz etti! Kırtasiyede mide bulandıran olay: Görüntüleri inkar etti

01.01.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okuldan çıktıktan sonra eve gitmeden önce kırtasiyeye uğrayan 14 yaşındaki kızı kırtasiye çalışanı A. S. taciz etti. 45 dakika süren taciz, dükkana müşterinin girmesiyle son bulurken A. S.'nin pişkin tavırları dikkat çekti. Genç kız durumu ailesine anlatınca şüpheli A. S. hakkında harekete geçildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı önce inkar eden A. S. daha sonra tacizini itiraf etti. A. S. serbest bırakıldı.

Hiç tanımadığı kızı 45 dakika taciz etti! Kırtasiyede mide bulandıran olay: Görüntüleri inkar etti

Tanımadığını söylediği 14 yaşındaki kıza 45 dakika boyunca sarılıp öptü. Müşteri girene kadar tacizini devam ettirdi. Gözaltına alınan tacizci A. S. ifadesinde önce genç kızın kendisine sarıldığını öne sürdü. Taciz anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İÇERİDE KİMSE YOKKEN TACİZE BAŞLADI

Olay, 28 Aralık günü Fatih Seyyid Ömer Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. İçeri girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı.

Kimsenin içeride olmadığı sırada kız öğrenciye sarılmak ve kız öğrenciyi öpmek suretiyle taciz etmeye başladı.

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MÜŞTERİ GİRENE DEK DEVAM ETTİ

Yaklaşık 45 dakika süren tacizin ardından bir müşteri içeri girdi.

Müşteriyi gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti.

GENÇ KIZ DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Kırtasiyeden çıkan genç kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Genç kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Taciz şüphelisi A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İTİRAF ETTİ, SERBEST KALDI

Şüpheli A.S., ifadesinde kırtasiyeye giren genç kızı tanımadığını ve ismini bilmediğini söyledi. İlk önce genç kızın kendisine sarıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra öptüğünü itiraf etti. Taciz şüphelisi A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TACİZ ANI KAMERADA

Yaşanan olay kırtasiyede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kız öğrenciye sarılan kırtasiye çalışanının tacizde bulunduğu görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz kırtasiye

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