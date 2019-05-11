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Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Elazığ’da doğumda beynine oksijen gitmediği için yüzde 85 engelli olan Serebral Palsi (SP) hastası 15 yaşındaki Ayyüce Mutlu, doktorların tavsiyeleri ve annesinin sevgisi ile emeği sayesinde engel oranı 49’a düştü.

Elazığ’da doğumda beynine oksijen gitmediği için yüzde 85 engelli olan Serebral Palsi (SP) hastası 15 yaşındaki Ayyüce Mutlu, doktorların tavsiyeleri ve annesinin sevgisi ile emeği sayesinde engel oranı 49’a düştü. 5 yaşına kadar hiç yürüyemeyen Liseli gencin annesinin ev yerine, okulda eğitimine devam ettirmesini sağlaması ve tekerlekli sandalye kullandırmaması engel oranını düşürerek, normal bir hayat yaşamasında büyük etki sağladı.
Mutlu ailesinin tek çocuğu olan Ayyüce (15), doğumda beynine oksijen gitmemesinden dolayı SP hastası olarak dünyaya geldi. 2 yaşında hastalığı fark edilen Ayyüce için ailesi her türle imkanı sağladı. 5 yaşına kadar hiç yürümeyen Mutlu, doktorların tavsiyesi, anne Mine Mutlu’nun ilgisi ve fizik tedavi ile bacaklarını hareket ettirmeye başladı. 15 yılda 10 ameliyat geçiren Ayyüce’nin geleceğini düşünen ve sürekli doktorlarından bilgi alan annesi, hem ev yerine okulda eğitimi seçti hemde, çoğu zaman tekerlekli sandalyeyi bırakarak adım adım okula giderek tedavisine önemli bir katkı sağladı. Elazığ Lisesi’nde eğitimine devam eden ve şuanda engel oranı yüzde 85’den yüzde 49’a düşen Ayyüce, hem sınıfta tek başına tüm derslerini başarı ile yapıyor, hemde okul bahçesinde arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor.

"Engeli yüzde 85’den, 49’a düştü"
Oğlunun doğuştan engelli olduğunu belirten Mine Mutlu, “Engeli yüzde 85 oranındaydı. Yalnız bunu tedavi süreçleriyle çok iyi bir mücadele vererek başarı elde ettik ve engeli yüzde 49’a düştü. Şuan çok iyi. 5 yaşına kadar yürüyemiyordu. Durumu çok kötüydü. Şuana kadar hep bekledik, 8’inci sınıfa kadar bekledik. Okul idaresi sağ olsun 9’uncu sınıfta bize çok yardımcı oldu. Ayyüce’ye zemin katta bir sınıf ayarladılar. Her türlü imkanı, kolaylıkları sağladılar” dedi.

“Doktorların söylediğini harfiyen yaptık”
Oğlunun 12 yıldır fizik tedavi aldığını aktaran Anne Mutlu, “Çok zorlu bir süreç geçirdik. Bu süreçte 10 ameliyat geçirdi. Zor bir süreçti ama biz bunu başardık. Bayağı bir mücadele ettik. Çocuk da çok yıprandı ama sonuçlarından memnunuz. Fizik tedavilerini devam ettiriyoruz. Doktorların bize söylediği her şeyi harfiyen yerine getirmeye çalıştık. Sonuç olarak çalışırsanız başarırsınız. Ben buna inanıyorum. Oğlum SP hastası. Oksijensiz kalmış. Daha ağır olabilirdi ama biz çok hafif bir şekilde atlattık"diye konuştu.

"Tekerlekli sandalyeye bindirmedim, onla gittim ,onla geldim"
Oğluna 2 yaşına kadar teşhis konulamadığına da değinen anne Mutlu, "Fakat Ayyüce şuan çok iyi. Artık yürüyebiliyor. 5 yaşından sonra tekerlekli sandalyeye bindirmedik. Yakın mesafedeki okullara giderken kendisinin daha iyi olabilmesi için yürüttük. Bir anne olarak sabah beraber gittim, akşam eve geldim. Öğrencilik yaptım diyebilirim. Ayyüce beni hiç üzmedi. Ben ona hiç engelli gözüyle bakmadım. Onu hep sağlıklı bir birey olarak gördüm. Okul atmosferini görmesini istedim. Evde eğitim istemedim"ifadelerini kullandı.

“Annemin hakkı ödenmez”
Annesinin kendisini 9 senedir okula getirip götürdüğünü dile getiren Ayyüce Mutlu, "Beni bu seviyeye getirdiği için ona çok teşekkür ediyorum. Annemin hakkı ödenmez. Uzun mesafe yürüyemiyordum. Tekerlekli sandalye kullanıyordum. Ben bunu aştım artık uzun mesafe gidebiliyorum. İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Bu hayallerim doğrultusunda emin adımlarla yürüyorum. Şuana kadar yanımda olan bütün arkadaşlarıma ve çevreme teşekkür ediyorum"diyerek duygularını aktardı.

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı

Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı
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