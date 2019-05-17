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Hicaz Derneği Sudan'da 20 su kuyusu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:46 | Son Güncelleme

Hicaz Derneği Sudan'da 20 su kuyusu açtı

Hicaz Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği, Türkiye'den hayırseverlerin yardımıyla Sudan'da 20 su kuyusu açtı.

Başkent Hartum'a 40 kilometre uzaklıkta Cebeli Evliya bölgesindeki Selam köyü sakinleri, dua ve tekbirlerin ardından açılan kuyu ile temiz suya kavuştu.

Hicaz Derneği Temsilcisi Ersin Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cennet Su Kuyuları Projesi" kapsamında şu ana kadar 20 kuyu açtıklarını belirtti.

Oktay, Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra ramazan, kurban, sünnet ve insani yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade ederek, "Sudan'da temiz suya ulaşamayan milyonlarca insan var. Bu sebeple bir yıldır bu alanda da çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Hicaz Derneği gönüllüsü Sudanlı Abdüllatif Süleyman Hamid de kuyu sayesinde temiz ve içilebilir sudan yaklaşık bin kişinin faydalanacağını söyledi.

Türkiye'den gelen hayırsever Ramazan Aydınlı da "Burada su var ancak suyu çıkartacak imkanlar yok. Ülkemizde küçük gördüğümüz rakamlar burada büyük işler yapıyor. Yağmurda eriyen evlerde yaşayanları, yokluğu gördüm. Empati kurmak gerekiyor. Su kuyusu açtırmak nasip oldu. İnşallah Mevlam başkalarına da nasip eder." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Hüseyin Adem İbrahim Muhammed ise "Maddi imkanımız kısıtlı. İçme ve temizlik ihtiyacımız için varillerle eşek üzerinde evime taşınan suya her gün para ödüyordum. Kuyunun açılmasıyla bugünden itibaren su faturasından kurtuldum. Çok mutlu olduk, emeği geçenlere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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Hicaz Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği su kuyusu Sudan

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