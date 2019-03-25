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"Hiçbir açıklama Kudüs'ü işgal devletinin başkenti yapmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

"Hiçbir açıklama Kudüs'ü işgal devletinin başkenti yapmaz"

AMMAN (AA) - Filistin Ulusal Konseyi, Romanya ve Honduras'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarına ilişkin "kimden gelirse gelsin hiçbir açıklama Kudüs'ü işgal devletinin başkenti yapmaz." uyarısında bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Ulusal Konseyi ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Romanya ve Honduras'ın Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönündeki beyanlarına tepki gösterdi.

Konsey, söz konusu kararın uluslararası toplumun "bütün ülkelerin diplomatik misyonlarını Kudüs'ten uzak tutma" çağrısına aykırı olduğunu belirtti.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmenin emperyalist işgale ortaklık anlamına geldiği belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda 1949 Cenevre sözleşmesini ve uluslararası hukukun bu yöndeki kararlarını ihlal etme anlamına geldiği ifade edildi.

- Romanya ve Honduras'tan Kudüs açıklaması

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancil, hükümetin Tel Aviv'deki Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de ülkesinin Kudüs'te diplomatik misyon açacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

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