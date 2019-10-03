HABER

"Hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu: - "Aşıların merkez depolardan kişiye uygulanınca kadar tüm hareketleri Aşı Takip Sistemi'yle takip ediliyor. Bir aile hekiminin hiçbir şekilde zamanı geçmiş aşı uygulaması mümkün değildir. Hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmamıştır"

İSTANBUL (AA) - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu, aşıların merkez depolardan kişiye uygulanınca kadar tüm hareketlerinin, Aşı Takip Sistemi'yle takip edildiğine değinerek, bir aile hekiminin hiçbir şekilde zamanı geçmiş aşı uygulamasının mümkün olmadığını ve hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmadığını bildirdi.

Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, aşının "sağlıklı su"dan sonra sağlığın korunmasında ve devamında en önemli etken olduğuna işaret edilerek, aşılar sayesinde beklenen yaşam süresinin ortalama 40'lardan 2 katı süreye çıktığı, birçok salgın yapan hastalığın aşılar sayesinde bittiği veya kontrol altına alındığı anlatıldı.

Türkiye'de en çok aşı uygulayan hekim grubu olan aile hekimlerinin, Türkiye'nin bebek ve çocuk aşılamasında yüzde 98'lere varan aşı yapılma oranıyla dünya sıralamasında üst sıralarda yer almasını sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kişinin, çocuğun ya da bebeğin sağlıklı hayatı söz konusu olduğunda çoklu aşı zaiyatı göze görülmez ve hesaplanmaz. Aşılar bazen hastalık etkeninin parçalarından bazen de belli miktarda zayıflatılmış etkenden yapılır. Pek çok deney ve kontrol sonrası ideal ısı belirlenir ve o ideal şartlarda saklanır. Bazı aşılar aynı anda pek çok etkene karşı koruyuculuk içerir ve karma aşılar olurlar. Örneğin Konjuge pnömococ aşısı (KPA). Bazıları ise tek bir etkene karşı üretilir ve etken adı ile anılır. Örneğin verem aşısı (BCG). Bazı aşılar tekli enjektör içinde olurken bazı aşılar çoklu flakonlar içinde olur. Özellikle flakon içindeki aşının belli bir kullanım süresi vardır ve bu süre bazen gün, bazen saattir. Aşıyı uygularken bu şartlara azami dikkatle kontrol eder ve uygularız. Her bebeğin ve yetişkinin aşı takvimi ulusal aşı takvimine uygun şekilde ve kendine özgüdür. Genelde çoklu aşılar için bu takvime uygun zaman aralığı içinde belli gün ve saatler arasında bebekleri çağırır, belli saate aşıyı açar ve uygularız. Kalan aşı kullanılmaz."

Aile hekimlerinin yaptığı aşıların, il sağlık müdürlükleri depolarından, ilçe sağlık müdürlüklerine ve aile sağlığı merkezlerine özel soğutuculu taşıma araçlarıyla getirdiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşıları temin ettikten sonra aile sağlığı merkezlerinde bulunan buzdolaplarında tutuyoruz ve ısıları Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen bir sistemle de anlık ısı takipleri yapıyoruz. Aşıların merkez depolardan kişiye uygulanınca kadar tüm hareketleri aşının üzerindeki barkod ile ATS de denilen Aşı Takip Sistemi'yle takip ediliyor. Bir aile hekiminin hiçbir şekilde zamanı geçmiş aşı uygulaması mümkün değildir. Hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmamıştır."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Çorlu’da ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarıÇorlu’da ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları
Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi (2)Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AHEF aşı

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.