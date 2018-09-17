Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Elde ettiğimiz özgürlüğü, iyi bir eğitimle, bilim ve teknolojide elde ettiğimiz başarılarla daha da kalıcı hale getireceğiz." dedi.
Bakan Selçuk, Polatlı'nın Şabanözü köyündeki Hikmet Uluğbay İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul bahçesinde konuşma yapan Selçuk, "Sabır ve fedakarlık örneği göstererek bizlere bugünleri armağan eden öğretmenlerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızı korumak için verdiğimiz mücadele ne kadar kutsal ise çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için verdiğimiz mücadele de o kadar kutsaldır." ifadesini kullandı.
Şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve 15 Temmuz gecesi Polatlı'da darbeciler tarafından şehit edilen Seher Yaşar'ı rahmetle andığını belirten Selçuk, şehitlerden aldıkları kutsal vazifeyi yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Selçuk, ülkeyi yöneten devlet adamlarını, öğretmenleri, doktorları ve mühendisleri öğretmenlerin yetiştireceğine işaret ederek, "Herkesin üzerine düşen sorumlulukları var. Öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve rehber öğretmenlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Velilerimiz de çocuklarımızın okul süreçlerini takip edecek, gereken her türlü desteği sağlayacaklar." şeklinde konuştu.
"Hiçbir başarı tesadüfen ortaya çıkmıyor. Sabırla, planlı ve disiplinli çalışarak, doğru hedeflere yönelerek başarıyı yakalayacağız." diyen Selçuk, öğrencilere "Bu dönem başarılı olacak mısınız?" diye sordu.
- "Nesilden nesile aktarmak istiyoruz"
Selçuk, her çocuğun değerli ve her insanın iyi bir eğitim alma hakkına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Geçen yıl tüm okullarımızda ilk dersimiz '15 Temmuz Milli İrade Zaferi'ydi'. Milletimizin kadını, çocuğu, genci ve yaşlısıyla darbeci teröristlere karşı kazandığı bu zaferi nesilden nesile aktarmak istiyoruz. Bu zafer Çanakkale ve Milli Mücadele ruhuyla elde ettiğimiz milli ve tarihi bir zaferdir. Darbeciler önünde dik durarak şunu ispat ettik; milletimizin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini, esarete rıza göstermeyeceğini ve demokrasi özgürlüğünü koruyacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bugün elde ettiğimiz bu özgürlüğü, iyi bir eğitimle, bilim ve teknolojide elde ettiğimiz başarılarla daha da kalıcı hale getireceğiz."
Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.
Konuşmasının ardından Selçuk, Polatlı'da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında kurulan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı yerleşkede eğitim çağındaki 148 çocuğun eğitim gördüğü okulu gezdi.
Birinci sınıfların dersliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, minik öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerinden bilgi aldı.
Bakan Selçuk öğrencilerin yaptığı resimleri onlarla birlikte panoya astı.
Ziyarette öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.
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