"Hiçbir başarı tesadüfen ortaya çıkmıyor"

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Elde ettiğimiz özgürlüğü, iyi bir eğitimle, bilim ve teknolojide elde ettiğimiz başarılarla daha da kalıcı hale getireceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, Polatlı'nın Şabanözü köyündeki Hikmet Uluğbay İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul bahçesinde konuşma yapan Selçuk, "Sabır ve fedakarlık örneği göstererek bizlere bugünleri armağan eden öğretmenlerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızı korumak için verdiğimiz mücadele ne kadar kutsal ise çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için verdiğimiz mücadele de o kadar kutsaldır." ifadesini kullandı.

Şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve 15 Temmuz gecesi Polatlı'da darbeciler tarafından şehit edilen Seher Yaşar'ı rahmetle andığını belirten Selçuk, şehitlerden aldıkları kutsal vazifeyi yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Selçuk, ülkeyi yöneten devlet adamlarını, öğretmenleri, doktorları ve mühendisleri öğretmenlerin yetiştireceğine işaret ederek, "Herkesin üzerine düşen sorumlulukları var. Öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve rehber öğretmenlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Velilerimiz de çocuklarımızın okul süreçlerini takip edecek, gereken her türlü desteği sağlayacaklar." şeklinde konuştu.