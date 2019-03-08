Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hizmet üretemeyen CHP'li belediye başkanları 'Hükümet bizi engelliyor, destek olmuyor' diyorlar. Bu doğru değil, yalan. Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil. Tüm belediyelere nüfus ve coğrafi büyüklüğüne göre eşit kaynak aktarılır. Belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün, kent meydanındaki proje tanıtım toplantısında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkan adayı Öz'ün projelerini beğendiğini ifade eden Çavuşoğlu, Öz'ün projelerinin sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirdi.

İlçenin mevcut CHP'li belediye başkanının, "Çavuşoğlu, yolları ve kavşakları buradan hızlı geçebilmek için yaptırıyor." dediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz, çok şükür gitmek isteğimiz her yere hızlı gidiyoruz. Biz, bu hizmetleri Manavgatlılar ve buraya gelen misafirlerimiz için yapıyoruz. Burdur-Antalya otobanı ihaleye çıkmaya hazır. Hızlı tren projemizle Eskişehir ve Konya üzerinden hızlı tren gelecek. Yat limanı projemizle turizmi 12 aya yayma hedefine biraz daha ulaşacağız. Böylece artık Manavgat denizden de ulaşılabilir olacak." diye konuştu.