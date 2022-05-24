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'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Lahananın inanılmaz etkisi: Yediğiniz an yükselmeye başlayacak

24.05.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu, B12 vitamininin önemini ve B12 vitamini değerlerini yükseltme özelliğine sahip beyaz lahananın faydalarını anlattı. B12, DNA ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna büyük fayda sağlar. B12 eksikliği anne karnındaki bebeği bile olumsuz etkiler. Lahana hakkında "Bu özellik neredeyse hiçbir bitkide yoktur." diyen İbrahim Saraçoğlu, kendi lahana kürü tarifini paylaştı.

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Lahananın inanılmaz etkisi: Yediğiniz an yükselmeye başlayacak

B12 vitamini insan vücudu için hayati önem taşıyor. B12 vitamini, vücudun ürettiği bir vitamin türü olmadığından dolayı, onu hayvansal gıdalar ya da takviyelerle almak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu, hafıza, beyin, bağırsak, üreme ve sinir sistemi için hayati rol oynayan B12 vitamini için lahana kürünü öneriyor.

"BU ÖZELLİK HİÇBİR BİTKİDE YOK"

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "B12-vitamini sadece hayvansal besinlerde bulunur ancak beyaz lahananın fermentasyonu sonucunda B12-vitamini bakımından zengin, ekşi tadı olan ferment-lahana oluşur. Bu özellikte neredeyse hiçbir bitkide yoktur." diyen Saraçoğlu, beyaz lahana kürünün birbirlerinden tamamen farklı çok yönlü etkileri olduğunu belirtiyor.

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BEYAZ LAHANANIN FAYDALARI

  • Vücudumuzdan toksin atıcı,
  • Biyotransformasyon mekanizmasını harekete geçirici,
  • Düzensiz kan dolaşımını düzenleyici,
  • Selülit yok edici ve oluşumunu önleyici,
  • Bağırsak (kolon) kanserini önleyici,
  • Kılcal damarların çatlamasını engelleyici,
  • Hormonları dengeleyici,
  • Yüksek kan şekerini düşürücü,
  • Kanser hastalarında radyoterapi ve kemoterapi sonrası yardımcı ve destekleyici olarak önerilmektedir.

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LAHANA KÜRÜ TARİFİ

Bir adet orta boy beyaz lahananın en dış yapraklarını atın ve kuşbaşı doğranır. Daha sonra karıştırma kabına alarak üzerine tuz ve kimyon ilave edilir ve iyice karıştırılır.

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Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra temiz kavanoza doldurulur, iyice bastırılır ve son olarak üzerine ağırlık yapması için temiz taş koyulur. Kavanozun ağız kısmı temiz bez ve lastikle iyice kaplanır. Güneş görmeyen yerde en az 4 en fazla 10 gün muhafaza edilir ve daha sonra tüketilebilir.

B12 VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kendi sitesinde faydalı bilgilere veren İbrahim Saraçoğlu, B12 vitaminin faydalarını şöyle sıralıyor:

"Sadece hayvansal besinler yoluyla alabildiğimiz B12 vitamini, alyuvarların oluşumundaki en önemli vitamindir. Sinir sistemini güçlendiren ve bazı sinirlerin tamiri için gerekli olan bu vitamin, derimiz, büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir.

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B12 vitamini bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından üretilir. Bu vitaminin bağırsaklarımız tarafından emilebilmesi için sağlıklı bir bağırsak sisteminin ve yine sağlıklı bir bağırsak florasının olması gerekir.

Bitkisel besinlerle beslenen vejetaryenler her ne kadar bitkiler üzerinden bu vitamini alıyorlarsa da bu alım yeterli değildir. Çünkü bitkisel besinlerde bu vitamin yok denecek kadar az olduğundan, vejetasyonların B12 vitamini takviyesine ihtiyacı vardır.

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Hamile kadınların da hamilelik dönemlerinde bu vitamine ihtiyaçları vardır. Bu konuda lütfen hekiminize danışınız. Çünkü hamilelik dönemlerinde bazı minerallerin ve vitaminlerin yetersizliği bebek için irreversible (geri dönüşü olamayan) rahatsızlıklara neden olabilir.

Mide rahatsızlıkları olanlarda B12- vitamini yeterli derecede alınamaz. Mide duvarı hücrelerinde üretilen intrinsic faktörü, B12-vitaminin ince bağırsaklara taşınmasını sağlar. Ülser gibi bazı mide rahatsızlıkları durumunda mide intrinsic faktör üretemez. Bu durumda B12-vitamini ince bağırsaklara taşınamaz ve B12-vitamini eksikliği baş gösterebilir." (Posta)

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