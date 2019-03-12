"Hiçbir deneyimi olmayan firma konut yapmasın"

NİCE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müteahhitlerimizi sınıflandırdık, o sınıflar çerçevesinde artık herkes yapabildiği, teknik deneyimi neyse, o deneyim çerçevesinde iş yapsın istiyoruz. Hiçbir deneyimi olmayan firma gidip, 3-5 bin konut yapmasın." dedi.

Kurum, Sabah Gazetesi tarafından Le Negresco Otel'de düzenlenen yemek öncesinde yaptığı konuşmada, hiçbir vatandaşın deprem riski altında yaşamasını istemediklerini, bu doğrultuda inşaat sektöründe kararlı şekilde yola devam ettiklerini belirtti.

Beton kalitesinin çiple takip edildiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Beton kalitesini, nerede ne zaman dökülmüş, bundan 20 sene sonra da o bilgiyi alabileceğimiz, erişebileceğimiz bir sistem haline getirdik. Örneğin Kartal'da yıkılan apartmanın beton kalitesini bugünden itibaren takip ediyor olabileceğiz. Daha oraya gitmeden herhangi bir depremde veya olası bir kazada, olay yerine gitmeden dahi dijital ortamda o betonun kalitesinin bilgisini alabileceğiz."

Emlak Bankasını yeniden faaliyete geçirdiklerini belirten Kurum, bankanın hem kentsel dönüşüm sürecine destek olacağını hem de ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacak fabrikaların açılmasına maddi destek sağlayacağını ifade etti.