HABER

"Hiçbir gencimizi hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Hiçbir gencimizi, çocuğumuzu, hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok. Her çocuğumuz ve gencimiz bizim için çok kıymetli"

KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir gencimizi, çocuğumuzu, hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok. Her çocuğumuz ve gencimiz bizim için çok kıymetli." dedi.

Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'ta, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Kasapoğlu, Bakanlık olarak tüm ekibiyle iki gününü Kars'a ayırdığını belirterek, buranın hep gündemlerinde olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Kars'ta önemli yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Tüm çalışma ekibim burada. Hepsi arazide. 'Kars için ne yapabiliriz?'in gayreti içinde olacağız. Yarın gençlerimiz ile Sarıkamış şehitlerimizi anmak için hep birlikte yürüyeceğiz. Bu aziz vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabb'im şehitlerimize layık şekilde bu vatana, bu emanete sahip çıkabilmeyi hepimize nasip etsin."

Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemine değinen Kasapoğlu, bu sistemle ülkeye hizmet etme adına gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Kasapoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'ta hep birlikte Kars'ı emin ellere bırakmayı gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz Kars'ta uluslararası olimpiyat şampiyonu çıkarmaktır. Çünkü Kars'ın gençliği sportif anlamda ciddi potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için güzel tesisler inşa ediyoruz. Kars'taki yüzme havuzumuz birçok ildeki yüzme havuzundan çok daha güzel. Bu tesisler sizler için. Eksiklikleri bize bildirirseniz eksiklikleri gidermeye çalışırız. Bu çalışmalarımız tüm ilçelerde sürüyor."

Bazı gençlerin bağımlılıkların esiri olduğuna da işaret eden Kasapoğlu, "Bu gençleri kurtarmakla mükellefiz. Hiçbir gencimizi, çocuğumuzu, hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok. Her çocuğumuz ve gencimiz bizim için çok kıymetli. Bu anlamda gençlik merkezlerimiz ciddi öneme haiz tesislerdir." şeklinde konuştu.

- "15 Temmuz, yeni bir kurtuluş savaşı ve istiklal mücadelesidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinerek, "AK Parti, Ebul Hasan Harakani’nin, Ahmet Yesevi’nin, Alparslan’ın, Fatih'in, Yavuz Sultan Selim’in torunlarının ufkudur. 15 Temmuz, uluslararası darbe ve işgal girişimlerinin dürülüp tarihin çöp sepetine atıldığı dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, yeni bir kurtuluş savaşı ve istiklal mücadelesidir." dedi.

Kasapoğlu ve Akbaşoğlu kentteki Ebul Hasan Harakani Türbesi ve İsmail Aytemiz Spor Salonu'nu da ziyaret etti.

Spor salonunda çeşitli incelemelerde bulunan Kasapoğlu, burada sporculara çeşitli hediyeler verip sporcuların sorun ve taleplerini dinledi, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisini izledi.

PARTNERÜnlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!Ünlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!
Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe
Kılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldıKılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ak parti Kars il başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kars

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Devlet Bahçeli'den MHP teşkilatına seçim genelgesi

Bahçeli'den seçim genelgesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.