"Hiçbir gencimizi hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok"

KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir gencimizi, çocuğumuzu, hiçbir şebekenin ağına teslim etme hakkımız yok. Her çocuğumuz ve gencimiz bizim için çok kıymetli." dedi.

Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'ta, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Kasapoğlu, Bakanlık olarak tüm ekibiyle iki gününü Kars'a ayırdığını belirterek, buranın hep gündemlerinde olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Kars'ta önemli yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Tüm çalışma ekibim burada. Hepsi arazide. 'Kars için ne yapabiliriz?'in gayreti içinde olacağız. Yarın gençlerimiz ile Sarıkamış şehitlerimizi anmak için hep birlikte yürüyeceğiz. Bu aziz vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabb'im şehitlerimize layık şekilde bu vatana, bu emanete sahip çıkabilmeyi hepimize nasip etsin."

Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemine değinen Kasapoğlu, bu sistemle ülkeye hizmet etme adına gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.