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"Hiçbir hukuki gerekçe yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "(Kaftancıoğlu'na verilen ceza) Karar tüm siyasi davalardaki gibi kopyala yapıştır. Hiçbir hukuki gerekçe yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Karar tüm siyasi davalardaki gibi kopyala yapıştır. Hiçbir hukuki gerekçe yok." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Büyük İstanbul Yürüyüşü diyerek yola çıkan İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbul seçimlerinin intikamı alınıyor" görüşünü savunan Gökçen, Kaftancıoğlu'nun 6 yıl öncesine ait tweetleriyle ilgili soruşturmanın, İstanbul seçimleri sonrasında hızlandırıldığını belirtti.

Gökçen, şunları kaydetti:

"Maalesef çocuk istismarı veya kadın cinayeti vakalarında görmediğimiz jet hızla yargılama sistemini bu davada gördük. Duruşma tarihleri hızla verildi, sanıktan savunma alınmadan hazırlanmış olan mütalaa dikkate alındı. Karar tüm siyasi davalardaki gibi kopyala yapıştır. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Bugün 9 yıl 8 ay cezaya hükmedenlerin yarın birbirini nasıl satacağını hep birlikte izleyeceğiz. Biz dimdik ve kol kolayız, İstanbul'da biz mevsimini sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Canan Kaftancıoğlu CHP Gökçe Gökçen

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