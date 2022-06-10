Hiçbir ortamda oyun oynamaktan vazgeçmeyenlere: Dizüstü ve masaüstü oyun bilgisayarları

Film izlemek, internette gezinmek, çeşitli programları kullanmak ve oyun oynamak için tercih edilen bilgisayarların birçok çeşidi bulunuyor. Oyun oynamak için tasarlanan bilgisayarlar, güçlü bileşenlerden oluştukları için birçok farklı aktivitenin en performans ile gerçekleşmesini sağlıyor. Boş bilgisayar kasaları, kullanıcı tercihine göre özelleşebiliyor. Masaüstü bilgisayarlarla hızlıca oyun oynamaya başlanırken dizüstü bilgisayarlarla istenen her yerde oyun keyfi yaşanabiliyor. Hazırsanız bu ürünleri birlikte inceleyelim!

1. İster dikey ister yatay: MSI MPG TRIDENT 3 ARCTIC 11SA-074TR Masaüstü Bilgisayar

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Kompakt tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan MSI MPG TRIDENT 3 ARCTIC 11SA-074TR Masaüstü Bilgisayar, ister yatay ister dikey olarak kullanılabiliyor. Böylece odasında kısıtlı alan bulunan oyunculara önemli bir avantaj sunuyor. 3.17 kg ağırlığı sayesinde ürün, kolaylıkla taşınabiliyor. Modelin sahip olduğu en önemli özellik: başarılı ve sessiz bir soğutma sistemine sahip olması. Böylece yüksek grafiklere sahip oyunlar oynanırken bilgisayar kolayca ısınmıyor ve fan gürültüsü oluşturmuyor. Type C portu bulunduran bilgisayar, aynı porta sahip diğer cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu sayede geniş bir kullanım çeşitliliği sunuyor.

2. Kaliteye ulaşın: OMEN Dizüstü Bilgisayar 4H0H3EA

En iyi dizüstü bilgisayar modelleri arasında yer alan OMEN Dizüstü Bilgisayar 4H0H3EA, birçok başarılı özelliğe sahip. Omen Tempest Soğutma teknolojisi kullanan model, dizüstü bilgisayarın yoğun oyun sırasında serin kalmasını sağlıyor. Model, 300 Hz yenileme hızı sunan Full HD 1080p ekrana sahip. Ekran kısmında kullanılan yansıtma önleyici teknoloji, ürünün önemli özellikleri arasında bulunuyor. Böylece dizüstü bilgisayarın ekranı, güneş ışığı gibi yüksek aydınlıktaki ortamlarda bile net şekilde görülebiliyor. Ayrıca modelin 88 derecelik geniş açılı kamerası, kullanıcılarına online toplantılarda önemli bir avantaj sağlıyor.

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3. Hayal ettiğiniz gibi: ASUS Tuf Gaming GT501 RGB Fanlı Temperli Cam USB 3.1 ATX/EATX Oyuncu Kasası

Oyun canavarlarına hayallerindeki bilgisayarı oluşturmaları için imkân tanıyan ASUS Tuf Gaming GT501 RGB Fanlı Temperli Cam USB 3.1 ATX/EATX Oyuncu Kasası, akıllı tasarımı sayesinde eşsiz fırsatlar sunuyor. Sade ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan bilgisayar kasasının bir yanı şeffaf olarak tasarlanmış. Böylece kasa içerisindeki bileşenler kapağı açmadan görülebiliyor. Ürünün toz problemine getirdiği kalıcı çözüm, en önemli özellikleri arasında bulunuyor. Tepe ve ön kısımda bulunan manyetik toz filtresi, istenildiği zaman rahatlıkla çıkarılıp takılabiliyor. Bu sayede tozlar kasaya ulaşmadan temizleniyor.

4. Ufak ama güçlü: MSI PRO DP20Z 5M-014TR Masaüstü Bilgisayar

Ev ve ofislerde masaüstü bilgisayar için kısıtlı alanı bulunan kullanıcılara MSI PRO DP20Z 5M-014TR Masaüstü Bilgisayar tavsiye ediliyor. Küçük boyutuyla her alana kolayca sığabilen model, güçlü ve özelleştirmeye müsait tasarımıyla oyuncuların takdirini kazanıyor. Ürünün montaja imkân tanıması önemli özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Böylece bilgisayar kasası, istenilen konuma sabitlenebiliyor. Bilgisayarın ağırlığı 2 kg olduğu için ürün, ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla taşınabiliyor. Modelin önemli bir özelliği de MSI Center teknolojisi sayesinde yapay zekâ desteği sunması. Bu sayede yapay zekâ, kullanılan yazılımın performansını arttırıyor ve çeşitli dosyaların hızlıca organize edilmesine yardımcı oluyor.

5. Muhteşem güç: HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar 54T16EA

En iyi oyuncu laptop modelleri arasında üst sıralarda bulunan HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar 54T16EA, güçlü bileşenleri sayesinde kullanıcıya keyifli bir oyun deneyimi yaşatıyor. Intel Core i7-11370H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı, muhteşem performans sergileyerek hem oyun hem yüksek güç isteyen programların inanılmaz bir akıcılıkta çalıştırılmasına imkân tanıyor. Modelin mikro kenar çerçeveleri, oyuncuların kendilerini oyunun içindeymiş gibi hissetmelerini sağlıyor. Hızlı şarj özelliği bulunan ürün, 45 dakika içinde %50 şarja ulaşabiliyor. Böylece zamanı kısıtlı olan kullanıcılara önemli bir avantaj sunuyor.

6. Geliştirilmiş soğutma seçenekleri: Corsair 275R Airflow Mid Tower ATX Oyun Kasası

Sade ve modern tasarımıyla öne çıkarak dikkatleri üzerine toplayan Corsair 275R Airflow Mid Tower ATX Oyun Kasası, oyuncu odalarına estetik bir görünüm katıyor. En iyi oyuncu kasası olan modelin bir yanı temperli camdan oluşuyor. Böylece bilgisayar bileşenleri rahatlıkla görülüyor. Modelin en önemli özelliği, çoklu fan seçenekleri sunarak güçlü bir soğutma sistemi kurulmasına imkân tanıması. Böylece oyuncular, aradıkları soğutma performansına rahatlıkla ulaşabiliyor. Ayrıca RGB aydınlatmalı fanlar da tercih edilebiliyor. Güç kaynağı ve kabloların gizlenmesini sağlayan yapısı sayesinde dağınıklığa meydan vermiyor.

7. Maksimum performans: MSI MPG TRIDENT A 11TG-2097TR Masaüstü Bilgisayar

En iyi oyun bilgisayarı markası olan MSI, her modelinde oyuncuları yüksek performans sunan modellerle tanıştırıyor. En güçlü masaüstü bilgisayar modelleri arasında öne çıkarak oyuncularını takdirini kazanan MPG TRIDENT A 11TG-2097TR Masaüstü Bilgisayar, güçlü bileşenleri sayesinde son derece akıcı ve kaliteli bir oyun deneyimi yaşatıyor. Silent Storm Cooling teknolojisini kullanan model, sessiz çalışarak güçlü soğutma performansı sergiliyor. NVme Express SSD teknolojisi kullanan ürün, ışık hızında çalışarak pratik kullanım sağlıyor. Modelin başarılı WIFI sistemi, kesintisiz kablosuz bağlantı vadediyor.

8. Acer Nitro AN515-45 Oyun Bilgisayarı ile ısınma problemlerine son

Oyunlarda meydana gelen ısınma sorunları, ani performans düşüşlerine yol açıyor ve oyuncuların keyfini kaçırıyor. Bu problemi tamamen ortadan kaldırmak üzere tasarlanan Acer Nitro AN515-45 Oyun Bilgisayarı, çift hava girişi ve 4 hava çıkışlı akıllı bir tasarıma sahip. Ayrıca NitroSense yazılımı, ısı ve fan hızı gibi konularda çeşitli ayarlamalar yapılmasına imkân tanıyor. 144 Hz yenileme hızına sahip Full HD ekranı ve 3 ms tepkime süresiyle oyunculara kusursuz görsellik yaşatan model, yüksek ekran parlaklığıyla da öne çıkıyor. Ayrıca ürün, 4 bölgeli RGB klavyeye sahip.

9. Modern ve şık tasarım: Corsair CC-9020130-EU SPEC-05 Mid Tower Gaming Case

Kaliteli ve dayanıklı bilgisayar kasası almak isteyenlerin Corsair CC-9020130-EU SPEC-05 Mid Tower Gaming Case modeline mutlaka bir şans vermesi gerekiyor. Yaratıcı ve dikkat çekici tasarımıyla beğenilen bilgisayar kasası, geniş iç hacme sahip. Böylece kasa içerisinde çeşitli özelleştirmeler yapan kullanıcılara rahatlık ve geniş alan sağlıyor. Farklı soğutma sistemleriyle uyumlu çalışabilen model, etkin soğutma sistemi kurmanıza olanak tanıyor. Ürünün sahip olduğu kablo yönlendirici bölme, önemli özellikleri arasında bulunuyor. Böylece hem kolay bir kurulum gerçekleştiriliyor hem kabloların kalabalık görüntüsü göz önünden uzaklaştırılıyor.

10. Oyuncuların yoldaşı: Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar 82K100CTTX

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"Oyun oynamak için en iyi laptop hangisi?" sorusunu soran birçok kişiye Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar 82K100CTTX öneriliyor. Fiyat performans avantajıyla öne çıkan dizüstü bilgisayar, sade ve modern tasarımıyla da göz dolduruyor. Kaliteli klavyesiyle oyuncuları mutlu eden model, yüksek pil ömrü sayesinde prize ihtiyaç duymadan uzun saatler çalışabiliyor. GTX 1650 ekran kartıyla birçok oyunda üst düzey performans ve akıcı hız sunan model, Full HD 1080p IPS ekranıyla da etkileyici görsellik sunuyor. Böylece hem oyun oynarken hem film izlerken keyif dolu anlar yaşanıyor.