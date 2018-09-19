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"Hiçbir programımızı, yatırımımızı geciktirmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Şu an dövizden kaynaklı sıkıntı yaşıyoruz. Ama bilin ki, hiçbir programımızı, yatırımımızı geciktirmeyeceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, döviz kaynaklı sıkıntı yaşandığını ancak hiçbir program ve yatırımda gecikme yaşanmayacağını söyledi.

İlk olarak Eceabat'ta belediye tarafından yaptırılan itfaiye hizmet binası ve kapalı garajın açılış programına katılan Turan, daha sonra da Gelibolu ilçesindeki bir iş yerinin açılışını yaptı.

Burada konuşan Turan, "Hani biz diyoruz ya, durmak yok, yola devam. Bizim bir derdimiz var. Bu toplum, bu millet her şeyin, en iyisine layık." dedi.

Çanakkale'nin son günlerde çok yatırım alan, büyüyen bir kent haline gelmeye başladığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Bakın etrafınıza hastaneler, yollar, okullar. Gelibolumuzda son aşamaya gelen bir kamusal kampüs yapıyoruz. Bu harika bir çalışma, içerisinde meslek lisesi, imam hatip ve diğer okulların olduğu, yanında futbol sahasının, spor salonlarının, kütüphanenin olduğu bildiğiniz üniversite kampüsünün lise için uyarlanışı. Bu Gelibolu'ya yakışır dedik ve ilk örneğini Gelibolu'dan başlattık. Harika bir yatırım olacak. Bittiğinde gururla, onurla evlatlarımızın bir kampüs ortamında büyüdüğünü ve eğitime devam ettiğini göreceğiz. Tek okul değil, bir alanda fen lisesi dahil çok sayıda okulun olduğu özel bir kampüs alanı. Bir daha diyorum, burası gazilerin ve şehitlerin memleketi. Buraya ne yaparsak yapalım hakkını ödeyemeyiz. O gaziler ki, bedel ödediler, o şehitler ki canlarını verdiler ve bu milletin emanetini bize yüklemiş oldular."

Zaman zaman ekonominin "iyi mi, kötü mü?" diye tartışıldığını belirten Turan,"Bakın 15 yıldan beri bir defa şunu söyleyeyim. Herkes, işçisi, çiftçisi, memuru, iş adamı arabasında, evinde, iş yerinde herkes büyüdü, emeklisi dahil. Herkesle matematiği tartışırım, herkes büyüdü. Tabii ki dönem dönem inmeler olur, çıkmalar olur. Şu an dövizden kaynaklı sıkıntı yaşıyoruz. Ama bilin ki, hiçbir programımızı, yatırımımızı geciktirmeyeceğiz. Köprümüz devam ediyor. Gelibolu Köprüsü, hiç aksamadan. Mart 2019, köprünün temellerini, direklerinin su üstündeki bölümünü göreceksiniz. Mart 2022'de davulla, zurnayla Lapseki'ye yürüyerek geçeceğiz inşallah. O köprü buranın tarımı demek, turizm demek, tarihi demek. Bunun içinde hayvancılığı var, süt var, meyveciliği var. Büyük firmalar buraya gelmiyor bile, tırlar gelmiyor. Niye rüzgar oldu, yağmur yağdı sigortalamayı bile yapmıyor adam." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çanakkale'yi biraz da koruyoruz"

Çanakkale'nin ulaşım sorunu çözüldüğünde bir basamak daha atlayacağını ifade eden Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Tarımın yanında sadece yol yetmez, yanında tarım gıda sanayi bölgesi lazım. Çanakkale'yi biraz da koruyoruz biliyorsunuz. 8 bin işçinin çalışacağı devasa bir iş. Burada üretilen meyve, sebze, et, süt daha özel markalarla ihraç imkanı olsun diye gıda atölyesi yapıyoruz. Aynı şekilde buranın iskele ihtiyacı var. Onu diyorsunuz yoluna koyduk, yollarımızı yoluna koyuyoruz. Neredeyse değişmeyen okulumuz kalmadı. Ama merkezi hükümet 5 yıllığına seçildi, burayla uyumlu yerel bir yönetim Gelibolu'yu ayağa kaldırır. Bundan mahrum kalmayın. O yüzden diyoruz ki, Gelibolu Ankara'yla beraber ayağa kalksın artık. Lapseki'nin arkasında kalmasın, Eceabat'ın arkasında kalmasın. Çanakkale'yi geçsin istiyoruz. Tarih var, turizm var, şehitlik var. 1. Dünya Savaşı'nın en ağır hatıraları buralarda var. Hayat var tabiri caizse."

Turan daha sonra Evreşe ve Kavakköy'deki açılışlara katıldı.

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