"Hiçbir programımızı, yatırımımızı geciktirmeyeceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, döviz kaynaklı sıkıntı yaşandığını ancak hiçbir program ve yatırımda gecikme yaşanmayacağını söyledi.

İlk olarak Eceabat'ta belediye tarafından yaptırılan itfaiye hizmet binası ve kapalı garajın açılış programına katılan Turan, daha sonra da Gelibolu ilçesindeki bir iş yerinin açılışını yaptı.

Burada konuşan Turan, "Hani biz diyoruz ya, durmak yok, yola devam. Bizim bir derdimiz var. Bu toplum, bu millet her şeyin, en iyisine layık." dedi.

Çanakkale'nin son günlerde çok yatırım alan, büyüyen bir kent haline gelmeye başladığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Bakın etrafınıza hastaneler, yollar, okullar. Gelibolumuzda son aşamaya gelen bir kamusal kampüs yapıyoruz. Bu harika bir çalışma, içerisinde meslek lisesi, imam hatip ve diğer okulların olduğu, yanında futbol sahasının, spor salonlarının, kütüphanenin olduğu bildiğiniz üniversite kampüsünün lise için uyarlanışı. Bu Gelibolu'ya yakışır dedik ve ilk örneğini Gelibolu'dan başlattık. Harika bir yatırım olacak. Bittiğinde gururla, onurla evlatlarımızın bir kampüs ortamında büyüdüğünü ve eğitime devam ettiğini göreceğiz. Tek okul değil, bir alanda fen lisesi dahil çok sayıda okulun olduğu özel bir kampüs alanı. Bir daha diyorum, burası gazilerin ve şehitlerin memleketi. Buraya ne yaparsak yapalım hakkını ödeyemeyiz. O gaziler ki, bedel ödediler, o şehitler ki canlarını verdiler ve bu milletin emanetini bize yüklemiş oldular."