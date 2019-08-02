Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hiçbir zaman bakmadığımız gibi bundan sonra da hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız. İnsanımızın sosyal kültürel yaşamını yukarıya çıkaracak projeleri hep birlikte yapıyor olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Kocaali ve Karasu ilçelerinde 17-18 Temmuz'da yaşanan su baskını ve heyelandan dolayı zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Zarar gören bir tavuk çiftliğini ziyaret eden Kurum, vatandaşlardan bilgi aldı. Bölgedeki çiftçilerin, esnafın borçlarının ötelendiğini anımsatan Bakan Kurum, şehircilik anlamında da derelerin temizlenmesi, ıslahı, yıkılan köprülere ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yarından itibaren hızlı bir şekilde yapım sürecine gireceğini söyledi.

Yaraların hep birlikte sarılacağını aktaran Kurum, "Sonuçta bir afet. Allah daha beterinden saklasın. Kimsenin canına bir zarar gelmedi en azından. Biz buna dua edelim, şükredelim, inşallah öbürlerini hep beraber nasıl yaptıysak düzelteceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Maden Deresi mesire alanına giden Bakan Kurum, selden zarar gören bölgeleri gezerek, bilgi aldı.