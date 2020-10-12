Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Ağzıma kan tadı geliyor

İngiltere North Shields'ta yaşayan Roweena Russell, 9 Nisan'da nefesini tutmakta zorlanıp bitkin hissetmeye başlayınca koronavirüsün erken belirtilerini göstermeye başladı.

Sonraki birkaç gün içinde, hafıza kaybı, kusma ve sürekli başının dönmeye başladığı hissine kapıldı ve bu yüzden çok yoruldu ve yardım için bir ambulans çağırmak zorunda kaldı.

Şimdi, altı aydır altta yatan herhangi bir sağlık sorunu olmamasına rağmen Roweena, hayatını değiştiren uzun süreli koronavirüs semptomlarından muzdarip kaldı.

'AĞZIMA KAN TADI GELİYOR, ÖLÜMÜ BEKLİYORUM'

Aylar sonra ise hala uzun vadeli semptomlarla mücadele ediyor. Bunlar arasında kalıcı yorgunluk, nefes darlığı, hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği, kas, eklem ve göğüs ağrıları yer alıyor.

45 yaşındaki Russell şöyle konuşuyor: Covid'den önce gerçekten sağlıklıydım. Eskiden amuda kalıyor saatlerce bisiklet sürüyordum ve yorgunluğum sadece 10 dakika sürüyordu. Geçen hafta 6.000 adım yürüdüm, virüse yakalandığımdan beri yapabildiğim en fazla şeydi ve iyileşmem üç gün sürdü. Beynim kötü bir şekilde etkilendi ve şu anda zar zor çalışıyor.