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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Ağzıma kan tadı geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan bir kadın, hayatını değiştirdiğini söylediği hastalığın uzun vadeli etkilerinden bahsetti. Roweena Russell adındaki kadın artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını düşünerek yavaşça ölümü beklediğini söylüyor.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Ağzıma kan tadı geliyor

İngiltere North Shields'ta yaşayan Roweena Russell, 9 Nisan'da nefesini tutmakta zorlanıp bitkin hissetmeye başlayınca koronavirüsün erken belirtilerini göstermeye başladı.

Sonraki birkaç gün içinde, hafıza kaybı, kusma ve sürekli başının dönmeye başladığı hissine kapıldı ve bu yüzden çok yoruldu ve yardım için bir ambulans çağırmak zorunda kaldı.

Şimdi, altı aydır altta yatan herhangi bir sağlık sorunu olmamasına rağmen Roweena, hayatını değiştiren uzun süreli koronavirüs semptomlarından muzdarip kaldı.

'AĞZIMA KAN TADI GELİYOR, ÖLÜMÜ BEKLİYORUM'

Aylar sonra ise hala uzun vadeli semptomlarla mücadele ediyor. Bunlar arasında kalıcı yorgunluk, nefes darlığı, hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği, kas, eklem ve göğüs ağrıları yer alıyor.

45 yaşındaki Russell şöyle konuşuyor: Covid'den önce gerçekten sağlıklıydım. Eskiden amuda kalıyor saatlerce bisiklet sürüyordum ve yorgunluğum sadece 10 dakika sürüyordu. Geçen hafta 6.000 adım yürüdüm, virüse yakalandığımdan beri yapabildiğim en fazla şeydi ve iyileşmem üç gün sürdü. Beynim kötü bir şekilde etkilendi ve şu anda zar zor çalışıyor.

Konsantre olamıyor ve odaklanamıyorum. Sadece bitkin hissediyorum. Her gün göğüs ve böbrek ağrılarım var, kalp çarpıntım çok fazla ve ağzımda atıyor gibi. Bunun yanında sürekli olarak ağzımda kan tadı alabiliyorum ve her zaman midem bulanıyor. Ellerimde ve ayağımda iltihap var, ellerim artık şekil değiştirdi. Yavaşça ölümü bekliyor gibiyim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'

Londra'daki King's College'da yapılan bir araştırma, İngiltere'de 60.000 kadar insanın üç aydan fazla süredir koronavirüs nedeniyşe acı çektiğini ortaya koydu.

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