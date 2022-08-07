HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hiçbir şey onu durduramadı! Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu

Hiçbir şey onu durduramadı! Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu

07.08.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yanan oğlunun ambulansla hastaneye götürüldüğünü öğrenen anne, yolda kaza yapmalarına rağmen kazayı unutup yanlarından geçen oğlunun içinde bulunduğu ambulansa koştu. Kadının çırpınışları üzerine anneyi oğlunun yanına alan sağlık görevlileri hastaneye gitti.

Hiçbir şey onu durduramadı! Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Fransa'dan izne gelen 8 yaşındaki Emirhan Ö., dedesini evinin önünde ateş yaktığı sırada üzerindeki kıyafetin tutuşmasıyla her iki bacağından da yanarak yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Eminhan Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu sırada Samsun'da misafirlikte bulunan baba İsmail Ö. ile eşi Camile Ö., oğullarının yandığı haberini alınca araçları ile Çarşamba ilçesine hareket etti.

AW684702_06

AMBULANSIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ancak yolda ambulansın çocuğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü bilgisi gelince yarı yoldan geri dönen çift, tekrar Samsun'a yöneldi. Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Çevre Yolu'nda İsmail Ö. idaresindeki cipe Kubilay H. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kübra H. yaralandı. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerine bir şeylerinin olmadığını belirten anne Cemile Ö. ise, oğlunu taşıyan ambulansın yanlarından geçtiğini görünce ambulansı durdurup peşine düştü. Kadının çırpınışları üzerine anneyi oğlunun yanına alan sağlık görevlileri hastaneye gitti. Yanarak yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'vampir kelebek' isyanı! 'Sanki plastik...'İstanbul'da 'vampir kelebek' isyanı! 'Sanki plastik...'
2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"
Turist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadıTurist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadı
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim

Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu

2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!

2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!

22 sene önce de Cumhurbaşkanı adayını dövmüştü!

22 sene önce de Cumhurbaşkanı adayını dövmüştü!

Kenti ikiye bölen tartışma: Türkçe yok, sadece o dilde!

Kenti ikiye bölen tartışma: Türkçe yok, sadece o dilde!

İlginizi Çekebilir

Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.