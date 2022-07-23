"Hiçbir şey pahalı değil" tepkisi gündem olmuştu! Emekli Mevlüde Benderlioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için Elazığ’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti sırasında emekli bir teyze ile karşılaşmıştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti. Emekli kadın, Faik Öztrak ve yanındakilere; "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artırıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diye konuşmuştu. Kısa sürede gündem olan bu konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kayseri'deki Femaş Metal Sanayii işçileriyle bir araya geldiği programdaki konuşmasında yaşanan bu diyalogla ilgili ifadeler kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "EMEKLİ MEMUR HANIM CEVAPLARINI VERDİ" DEMİŞTİ

Yaşanan diyalogla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? 'Ben elimdeki torbayla gidiyorum, halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin' demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Siyaset gündeminde geniş yer bulan bu olayın ardından son olarak AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde teyzeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.

"MİLLET OLARAK ERDOĞAN BOLLUĞU GÖRDÜK"

Mevlüde teyze ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ’a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve ‘Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük’ ifadelerini kullandı. Mevlüde teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah’a her daim dua ettiğini söyledi. (İHA/DHA)





