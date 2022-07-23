HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Hiçbir şey pahalı değil" tepkisi gündem olmuştu! Emekli Mevlüde Benderlioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

"Hiçbir şey pahalı değil" tepkisi gündem olmuştu! Emekli Mevlüde Benderlioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

23.07.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı’ndaki heyetin Elazığ’daki esnaf ziyaretinde yanlarına gelen emekli bir kadının "Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor?" diyerek tepki gösterdiği anlar gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki konuşmasında olayla ilgili "Emekli memur hanım cevaplarını verdi" ifadelerini kullanmıştı. Son yaşanan gelişmede; 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu, Erdoğan ile telefonda görüştü.

"Hiçbir şey pahalı değil" tepkisi gündem olmuştu! Emekli Mevlüde Benderlioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için Elazığ’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti sırasında emekli bir teyze ile karşılaşmıştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti. Emekli kadın, Faik Öztrak ve yanındakilere; "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artırıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diye konuşmuştu. Kısa sürede gündem olan bu konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kayseri'deki Femaş Metal Sanayii işçileriyle bir araya geldiği programdaki konuşmasında yaşanan bu diyalogla ilgili ifadeler kullanmıştı.

"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi: Zamları Tayyip Erdoğan mı yapıyor?"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi: Zamları Tayyip Erdoğan mı yapıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "EMEKLİ MEMUR HANIM CEVAPLARINI VERDİ" DEMİŞTİ

Yaşanan diyalogla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? 'Ben elimdeki torbayla gidiyorum, halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin' demişti.

Son dakika: 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek CHP heyetine tepki göstermişti! Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamaSon dakika: 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek CHP heyetine tepki göstermişti! Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Siyaset gündeminde geniş yer bulan bu olayın ardından son olarak AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde teyzeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.

"MİLLET OLARAK ERDOĞAN BOLLUĞU GÖRDÜK"

Mevlüde teyze ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ’a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve ‘Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük’ ifadelerini kullandı. Mevlüde teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah’a her daim dua ettiğini söyledi. (İHA/DHA)

kk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecekİki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek
Tatilde dehşeti yaşamıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktıTatilde dehşeti yaşamıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Diyarbakır'da hareketli anlar! Polis yolu kapattı Diyarbakır'da hareketli anlar! Polis yolu kapattı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Recep Tayyip Erdoğan CHP emekli

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı: "Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı: "Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.