'Hiçbir şey yok burada' Deprem bölgesine giden Muharrem İnce 'Askeri kışlasından çıkarın' diyerek seslendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından 10 ilden acı haberler gelmeye devam ediyor. Her geçen saat hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin bilgiler paylaşılırken deprem bölgesinden de çarpıcı videolar geliyor. Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kahramanmaraş'a gitti ve paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Deprem bölgesine giden Memleket Partisi lideri bölgeden son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

"HİÇBİR ŞEY YOK BURADA"

Paylaştığı videoya “Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!” notunu düştü.

İnce paylaştığı videoda da “Şu anda salıya geçtik. Gece saat 00.34. Kahramanmaraş’ın en ünlü caddesi, Trabzon Caddesi’ndeyiz. Her yer yıkılmış, asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok, devlet yok, hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu.

"ASKERİ KIŞLASINDAN ÇIKARIN"

İnce bir başka paylaşımında da yine video paylaşarak “Devleti yönetenlere sesleniyorum; Burada kimse yok. Askeri, derhal kışlasından çıkarın!” notunu ekledi.

Videoda depremzede vatandaşların arasında olan İnce “Şu anda burada kimse yok. Allah aşkına devleti yönetenlere sesleniyorum. Askeri kışlasından çıkarın. O asker kışlasından çıksın, sokağa gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman gelecek? Yazık günah.” dedi.