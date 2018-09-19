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"Hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Genel merkez bazında bir ittifak yapmayacağımızı ilan ettik. Hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayacağız ama gösterdiğimiz adaylarla yerelde bu ittifakın önünü açmaya çalışacağız" - "Herkesin oyunu alabileceğimiz, her kesimin desteğini alabilecek adaylar çıkaracağız. Bu yerel seçimler önemli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Genel merkez bazında bir ittifak yapmayacağımızı ilan ettik. Hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayacağız ama gösterdiğimiz adaylarla yerelde bu ittifakın önünü açmaya çalışacağız." dedi.

Ağbaba, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin hiçbir partiyle ittifak yapmayacağını belirterek, yerel seçimin genelden farklı özellikleri bulunduğunu ifade etti.

Yerel seçimlerde daha çok adayların isminin öne çıktığını anlatan Ağbaba, "Genel merkez bazında bir ittifak yapmayacağımızı ilan ettik. Hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayacağız ama gösterdiğimiz adaylarla, yerelde bu ittifakın önünü açmaya çalışacağız. Herkesin oyunu alabileceğimiz, her kesimin desteğini alabilecek adaylar çıkaracağız." diye konuştu.

"Bu yerel seçimler önemli." diyen Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel seçimler özellikle 24 Haziran seçimlerinin sonucundan ve Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunlarla beraber çok daha önemli bir hal aldı. Yerel seçimlerde, parlamenter demokrasiyi, kadın erkek eşitliğini savunan, farklılıkları zenginlik olarak gören siyaset anlayışı eğer yüzde 50'nin üzerinde oy alırsa Türkiye rahatlar, rahat bir nefes alır. Türkiye'nin dünyadaki itibarı artar. Türkiye'nin bir kişiden ibaret olmadığını dünya görür. 'Türkiye birden büyüktür' demek için hep beraber sandığa gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği adayların desteklenmesini isteyeceğiz. İllerde arkadaşlarımız seçimleri alabilmek, tek adam diktasına karşı durabilmek için her türlü çalışmayı yapacaklar."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ittifak Malatya yerel seçim

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