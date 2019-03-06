NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo, kadınların stratejik, akılcı ve barışçıl şekilde toplumun her alanında en iyi şekilde temsil edilmeyi talep etmesi gerektiğini belirterek, "Kadınların, toplumdaki ağırlıklarla mücadele etmesi, bu ağırlıkları kabul etmeden yollarına devam etmeye çabalaması gerekiyor. Hiçbir toplum kadınlar olmadan ilerleyemez, gelişemez." dedi. Büyükelçi Gazibo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle diplomasi dünyasında kadının yerine ile Türkiye'de ve ülkesinde kadınların toplumdaki temsiline ilişkin izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı. Diplomasinin erkeklere ait bir alan gibi algılandığına, kadınların diplomaside yer alması söz konusu olduğunda bazı klişelerin gündeme geldiğine dikkati çeken Büyükelçi Gazibo, bu basmakalıp görüşlerin, "kadın diplomatların boşanma oranlarının yüksek olması, kadın diplomatların çok seyahat etmesinin zorluk olduğu" gibi ön yargıları barındırdığını vurguladı. Gazibo, "Kadınlar diplomasi alanına girmeye karar verdikleri andan itibaren kendi hayatlarına yön vermeyi seçtiler. Dolayısıyla da bu tip klişeler ortadan kalktı. Diplomasi gerçekten de ödün vermemizi gerektirir ama aynı zamanda bizim için itici bir güçtür." diye konuştu.

- "Nijer'i ECOWAS'ta 6 yıl temsil ettim" Ailesinin ve çevresinin, kendisini mesleği dolayısıyla hep desteklediğini vurgulayan Gazibo, o dönem ülkesinde hukuk fakültesi olmadığı için Fas'taki Beşinci Muhammed Üniversitesinde hukuk eğitimi aldığını anlattı. Daha sonra da öğrenimini ilerletmek ve pratik kazanmak için Fransa'ya gittiğini belirten Gazibo, ülkesine döndükten sonra savcı yardımcısı olarak kariyerine başladığını söyledi. Nijer'de devletin ulusal ve uluslararası davalarına bakmakla da görevlendirildiğini aktaran Gazibo, daha sonra hükümetin ele aldığı yasaları mecliste onaylanmadan önce hazırlayan genel sekreterlik görevini üstlendiğini dile getirdi. Büyükelçi Gazibo, "Uluslararası camia ile tanışmam, merkezi Burkina Faso’da bulunan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Sayıştayında Nijer'i temsil etmemle başladı. Her ülkeden bir kişinin atandığı bu göreve seçildim ve altı yıl boyunca hakimlik yaptım. Bu yolla diplomasinin tam olarak içinde yer almış oldum." diye konuştu.

ECOWAS'taki görevinin ardından Nijer'in Türkiye nezdindeki büyükelçisi olarak atandığını belirten Gazibo, ilk büyükelçilik görevlendirmesinin Ankara olduğunun altını çizdi. - "Nijer'de 13 Mayıs 'kadınlar günü' olarak kutlanır" Afrika'da ve Nijer'de kadınların durumuna ilişkin çok büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Gazibo, şöyle devam etti: "Ülkemde, hükümetin ilgilendiği başlıca konulardan biri kadının durumudur. Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou bu konuya özel bir önem atfediyor. Günümüzde kadınların seçme ve seçilme hakkı vardır, toplumun her katmanında temsil edilirler. Kadınlar, bakan, milletvekili, büyükelçi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde temsilci pozisyonlarında yer alırlar." Ülkesinde, kadınların temsil kotasına ilişkin yasanın da onaylandığını vurgulayan Gazibo ayrıca, Nijer'de 13 Mayıs'ın 1991'den bu yana 'kadınlar günü' olarak kutlandığını belirtti. Gazibo, bu özel günün, kadınların 1991'de Nijer'in sorunlarını ele almak üzere düzenlenen bir konferansta temsil edilmek için verdikleri mücadeleye ve elde ettikleri başarıya adandığını anlattı.