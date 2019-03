- "Nijer-Türkiye ilişkileri mükemmel düzeyde"

Nijer'i Türkiye'de temsil edeceğini öğrendiğinde memnuniyet duyduğunu dile getiren Gazibo, Ankara'daki görevine başlamadan önce özellikle Türk dış politikasına ilişkin çok kitap okuduğunu söyledi.

Gazibo, şöyle devam etti:

"Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye'ye gelmeden önce de fikirlerim vardı ama şu an kesinlikle söyleyebilirim ki Türkler büyük bir millet. Cesur ve çok çalışkan. Şeref duygusu Türk milletinin hayatının merkezinde yer alıyor. Türkiye şu anda dünyanın en büyük devletlerinden biri ve böyle olmaya da devam edecek. Nijer-Türkiye ilişkileri çok eskiye dayanan, son derece dostane, kardeşçe ve mükemmel düzeyde. Hemen hemen her alanda Nijer ve Türkiye arasında iş birliği anlaşmaları yapılmıştır. Her iki ülkenin milleti için yararlı olacak projelerin gerçekleşebilmesi için her iki taraf da çalışıyor."

- "Kadınlar her alanda temsil edilmeyi talep etmeli"

Kız çocuklarının ve kadınların eğitim sisteminin içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Gazibo, "Kadınlar stratejik, akılcı ve barışçıl şekilde kamunun, toplumun her alanında en iyi şekilde temsil edilmeyi talep etmeli." dedi.

İki ülkede kadının her alanda temsili için atılan adımların ortak değerler çerçevesinde daha ileri taşınması gerektiğini belirten Gazibo, "Kadınların, toplumdaki ağırlıklarla mücadele etmesi, bu ağırlıkları kabul etmeden yollarına devam etmeye çabalaması gerekiyor. Hiçbir toplum kadınlar olmadan ilerleyemez, gelişemez." ifadesini kullandı.