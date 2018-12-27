33 yaşındaki Colin O'Brady buzullarla kaplı Antarktika kıtasının bin 482 kilometrelik güzergahınu 54 günde hiçbir yardım almadan tamamladı.

İmkansız bir ilk! Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı.

Colin zaferi paylaşımında "Son 32 saat hayatımın en zorlu saatleri olsa da, aynı zamanda yaşadığım en iyi anlardı" dedi.

İlk işi ise GPS yardımıyla internet üzerinden ailesini aramak oldu.

Worsley'in arkadaşı olan 49 yaşındaki Louis Rudd onun anısına bu amaca ulaşmak için 3 Kasım'da O'Brady ile beraber yola çıkmıştı.