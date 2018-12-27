HABER

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 15:17 | Son Güncelleme

Amerikalı sporcu ve maceraperest Colin O'Brady hiçbir yardım almadan tek başına Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu.

33 yaşındaki Colin O'Brady buzullarla kaplı Antarktika kıtasının bin 482 kilometrelik güzergahınu 54 günde hiçbir yardım almadan tamamladı.

İmkansız bir ilk! Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

İmkansız bir ilk! Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı.
Colin zaferi paylaşımında "Son 32 saat hayatımın en zorlu saatleri olsa da, aynı zamanda yaşadığım en iyi anlardı" dedi.
İlk işi ise GPS yardımıyla internet üzerinden ailesini aramak oldu.
O'Brady'den farklı olarak 1997'de Antarktika'yı tek başına geçen Norveçli Borge Ousland kayaklar üzerindeki hareketini hızlandırmaya yardımcı rüzgar paraşütü kullanmıştı.
2016'da ise kıtayı tek başına geçmeye çalışan İngiliz Henry Worsley'in yolculuğu ölümle son bulmuştu.
Worsley'in arkadaşı olan 49 yaşındaki Louis Rudd onun anısına bu amaca ulaşmak için 3 Kasım'da O'Brady ile beraber yola çıkmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Colin O'Brady Antarktika kıtası

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tsunami... Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami... Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok önemli Suriye açıklaması: Esad seçime katılırsa zafer kazanır

Çok önemli Suriye açıklaması: Esad seçime katılırsa...

Suudi Arabistan yönetiminde değişiklik!

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

O liderin tuvaleti altından!

O liderin tuvaleti altından!

Polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler

Polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler!

Vladimir Putin’in altın tuvaletli lüks uçağı

Vladimir Putin’in altın tuvaletli lüks uçağı

BAE, Şam'daki elçiliğini yeniden açıyor

BAE, Şam'daki elçiliğini yeniden açıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.