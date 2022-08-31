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"Hiçbir yerde yok" diyerek duyurdu: Son seçim anketi sonuçlarından ses getirecek rakamlar! En yakın rakibiyle arasındaki fark dikkat çekti

31.08.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken kamuoyu tarafından merakla takip edilen seçim anketlerinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor. AK Parti'nin masasındaki anketlerin sonuçları da belli oldu. AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, yaptırdıkları seçim anketlerinde birinci sırada çıktıklarını belirterek yer aldıkları oy aralığını da açıkladı ve "Yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi. Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranıyla ilgili de çarpıcı açıklama yaptı.

"Hiçbir yerde yok" diyerek duyurdu: Son seçim anketi sonuçlarından ses getirecek rakamlar! En yakın rakibiyle arasındaki fark dikkat çekti

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Araştırma şirketleri de halkın nabzını yoklayarak seçimlere dair kamuoyu yoklamalarını sürdürüyor. AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, pek çok anket yaptırdıklarını ifade ederek AK Parti'nin oy oranı hakkında "Bir tanesi 36 küsur buluyor, bir tanesi 37, diğeri de 37 küsur buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız" diye konuştu. Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranına değinirken ise "45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2-2,5 kat fark atıyor" dedi. Öte yandan, Şen anketlerde yeni bir modelleme yaptırdığını ve hiçbir yerde olmadığını dile getirdi.

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"YUKARI İLERLEYECEK"

Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı bir programda, yaptırdıkları anketlere ilişkin açıklamalar yaptı. AK Parti'nin birinci sırada çıktığını belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsur buluyor, bir tanesi 37, diğeri de 37 küsur buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum."

"YENİ BİR MODELLEME"

Şen, ekonomide yeni tedbirler alındığını ve bu yolla enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde oy oranlarının yükseleceği fikrini belirterek şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek. Ben ayrıca bir şey daha yaptırıyorum. Sadece ekonomik verileri kullanarak, vatandaşa siyasete bir şey sormuyorum. Ekonometrik verilerle bir analiz yaptırıyorum. Siyasi soru yok. Yeni bir modelleme bu ve hiçbir yerde yok. İlginç bir şekilde seçim sonuçlarını olduğu gibi veriyor. O da aralık ayını gösteriyor."

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"ALTILI MASADAKİ GENEL BAŞKANLARIN DA OYLARI ÇIKIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde birinci sırada yer aldığını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2-2,5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor, küçük küçük yüzde 1-2."

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