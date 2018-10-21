"Hiçbir zaman askeri arazileri rant olarak görmedik"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "15 Temmuz Millet Bahçesi, askeri alandan bize geçen bir arazi ve hiçbir zaman da askeri arazileri biz rant olarak görmedik. Halbuki şehrin en önemli noktasında, en merkezi lokasyonunda olan yerlerdir. Ama burası milletin kullanımına açılmak üzere ki ismi de millet bahçesidir, bu projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Bakan Kurum, 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'nın yer aldığı 183 dönümlük kışlada yapılan 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Murat Kurum, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda, şehrin her noktasında yeşil alan miktarını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'da devam eden çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alanın yüzde 10 artacağını dile getiren Kurum, Esenler'in yeşil alan eksikliğinin hissedildiği ilçelerden biri olduğunu ifade etti.

Kurum, 182 bin metrekare alanda kurulacak 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin hazırlıklarını yerinde incelediklerini belirterek, "Burayı da en kısa zamanda Esenler'e ve İstanbul'a kazandırıyor olacağız. İçinde her türlü faaliyetlerin yapılabildiği sosyal donatı alanlarının olduğu, millet kıraathanelerinin olduğu, yaşlıların, çocukların, gençlerin iç içe beraber zaman geçirebilecekleri bir alan oluyor. Bu noktada Esenler Belediyemiz gerçekten güzel bir projeye burada bizimle beraber eşlik ediyor. İnşallah bunu da en kısa zamanda yapıp, İstanbul'umuza, Esenler'e kazandıracağız." diye konuştu.