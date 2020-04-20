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HiCharger elektrikli otomobilleri de şarj edilebilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Huawei, akıllı telefonlar, telekomünikasyon alt yapısı hatta akıllı TV’ler dahil olmak üzere bir çok endüstride üretici olarak yer alıyor. Birkaç gün önce şirket, 24 Nisan’da yeni bir Hauwei HiCharger DC hızlı şarj modülünün piyasaya sürüleceğini duyurdu.

HiCharger elektrikli otomobilleri de şarj edilebilecek

Bu yeni şarj modülü, Çin’deki bir dizi elektrik departmanı ile işbirliği içinde bir enerji şarj altyapısı çözümü olarak kullanılacak. Bu tüccarların en önemlileri Sanyou  (Pekin) ve Xingxing Şarj (Changzhou), Nanwang Electric (Shenzhen).

HUAWEİ HİCHARGER PİYASAYA ÇIKIYOR

HiCharger DC hızlı şarj modülünün piyasaya sürülmesi, Huawei’nin şarj çözümleri alanına resmen girişini tasdikleyecek. Şirketin enerji ürünleri üreten 4 bölüm olacak. Bu bölümler Enerji veri merkezi, İletişim enerjisi, Akıllı fotovoltaik ve Akıllı elektrik şeklinde olacak. Bunlar içerinde yer alan Huawei akıllı elektrik bölümü çok önemli bir şey vaat ediyor. Bu bölüm şarj ve güç kaynağı, elektronik kontrol ve yüksek kaliteli pil yönetim bileşenleri ve bunların yanında yüksek standartlı otomotiv elektrifikasyon çözümleri yaratmayı taahhüt ediyor.

Huawei, yaklaşan HiCharger DC hızlı şarj modülü gibi yeni şarj çözümlerinde kendisini geliştirmeye devam ederse, birkaç yıl içinde, en azından kendi ülkesi olan Çin’de akıllı araç şarj çözümlerinin birincil tedarikçilerinden biri olabilir. Şarj çözümlerine ek olarak, şirket zaten geçen yıl HiCar adlı arabalar için akıllı bir interaktif sistem duyurdu. Bu özellik markanın EMUI mobil yazılımına eklendi ve Mate 30 serisi gibi bazı ileri teknoloji akıllı telefonlarda kullanılabilir halde.

24 Nisan 2020’de HiCharger DC’nin detaylarına ulaşacağız. Ancak Çinli firmanın yaptığı yatırımlar gelecek açısından son derece önemli. 5G hamlesi Çinli telekomünikasyon devini diğerleri karşısında öne geçirdi. Elektrikli otomobiller için şarj ağı konusunda etkili yatırımlar yapılabilirse Huawei’yi bambaşka bir konumda tartışabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei HiCharger HiCharger DC

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