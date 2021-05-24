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  4. Hıçkırık nasıl geçer, neden olur? İşte hıçkırığa kesin çözüm

Hıçkırık nasıl geçer, neden olur? İşte hıçkırığa kesin çözüm

24.05.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ani duygu değişimleri, stres, heyecan, korku gibi psikolojik nedenlerin yanı sıra mide gazı, sıcak yiyecek ve içecekler ya da baharatlı besinlerin de sebep olduğu hıçkırık, akol ve diyabet nedeniyle de meydana gelebilir. Nedeni ne olursa olsun aynı yöntemlerle durdurulan hıçkırık için kesin çözüm nedir, nasıl geçer? İşte hıçkırığı geçirmeye yardımcı olacak 5 farklı yöntem...

Hıçkırık, diyafram kasının istem dışı kasılmasına bağlı olarak gerçekleşen ve uzun sürdüğünde, rahatsızlık veren bir durumdur.

İhtiyaç listesi:

  • Su,
  • Kese kağıdı

1. Adım: Nefesinizi Tutun

Çok derin olmamak kaydıyla nefes alın. Aldığınız nefesi tutabildiğiniz kadar uzun tutun.

2. Adım: Su İçin

Büyük bir bardak suyu ara vermeden küçük yudumlarla yavaş yavaş için.

3. Adım: Kese Kağıdı

Bir kese kağıdı alıp ağzınızı tamamen kapatacak şekilde tutun ve arka arkaya nefes alıp verin.Soludğunuz havadaki karbondioksit seviyesinin artması hıçkırığı önlemeye yardımcı olabilir.

4. Adım: Korku

Bir arkadaşınızdan sizi korkutmasını isteyin.Bu yöntem hıçkırığı kesmenin en eğlenceli yollarından biridir. Arkadaşlarınızdan biri sizi beklemediğiniz anda sizi korkutmayı başarabilirse hıçkırığınız kesilebilir.

5. Adım: Tıbbi Yardım Alın

Eğer hıçkırığınız çok uzun sürüyor ve hiçbir yöntem işe yaramıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tıbbi yardım almanız gerekebilir.

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