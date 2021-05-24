Hıçkırık nasıl geçer, neden olur? İşte hıçkırığa kesin çözüm

Hıçkırık, diyafram kasının istem dışı kasılmasına bağlı olarak gerçekleşen ve uzun sürdüğünde, rahatsızlık veren bir durumdur.
İhtiyaç listesi:
1. Adım: Nefesinizi Tutun
Çok derin olmamak kaydıyla nefes alın. Aldığınız nefesi tutabildiğiniz kadar uzun tutun.
2. Adım: Su İçin
Büyük bir bardak suyu ara vermeden küçük yudumlarla yavaş yavaş için.
3. Adım: Kese Kağıdı
Bir kese kağıdı alıp ağzınızı tamamen kapatacak şekilde tutun ve arka arkaya nefes alıp verin.Soludğunuz havadaki karbondioksit seviyesinin artması hıçkırığı önlemeye yardımcı olabilir.
4. Adım: Korku
Bir arkadaşınızdan sizi korkutmasını isteyin.Bu yöntem hıçkırığı kesmenin en eğlenceli yollarından biridir. Arkadaşlarınızdan biri sizi beklemediğiniz anda sizi korkutmayı başarabilirse hıçkırığınız kesilebilir.
5. Adım: Tıbbi Yardım Alın
Eğer hıçkırığınız çok uzun sürüyor ve hiçbir yöntem işe yaramıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tıbbi yardım almanız gerekebilir.
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