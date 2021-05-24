Hıçkırık nasıl geçer, neden olur? İşte hıçkırığa kesin çözüm

Hıçkırık, diyafram kasının istem dışı kasılmasına bağlı olarak gerçekleşen ve uzun sürdüğünde, rahatsızlık veren bir durumdur.

İhtiyaç listesi:

Su,

Kese kağıdı

1. Adım: Nefesinizi Tutun

Çok derin olmamak kaydıyla nefes alın. Aldığınız nefesi tutabildiğiniz kadar uzun tutun.

2. Adım: Su İçin

Büyük bir bardak suyu ara vermeden küçük yudumlarla yavaş yavaş için.

3. Adım: Kese Kağıdı

Bir kese kağıdı alıp ağzınızı tamamen kapatacak şekilde tutun ve arka arkaya nefes alıp verin.Soludğunuz havadaki karbondioksit seviyesinin artması hıçkırığı önlemeye yardımcı olabilir.

4. Adım: Korku

Bir arkadaşınızdan sizi korkutmasını isteyin.Bu yöntem hıçkırığı kesmenin en eğlenceli yollarından biridir. Arkadaşlarınızdan biri sizi beklemediğiniz anda sizi korkutmayı başarabilirse hıçkırığınız kesilebilir.

5. Adım: Tıbbi Yardım Alın

Eğer hıçkırığınız çok uzun sürüyor ve hiçbir yöntem işe yaramıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tıbbi yardım almanız gerekebilir.



